Almanya ile Japonya arasında bir ilk: Ortak tatbikat düzenleyecekler

Küresel barış ve istikrar için Çin'in "önemli sorumluluğu" bulunduğunu kaydeden Pistorius, "Almanya'nın ortağı" diye nitelediği Çin ile ilişkilerin önemini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının, ülkesi için "dönüm noktası" olduğunu kaydeden Pistorius "Askeri uzmanlarımız bize Rusya'nın teorik olarak beş ila sekiz yıl içinde NATO topraklarına saldırabileceğini söylüyor. Moskova bu riski göze alsa da almasa da her şeye hazırlıklı olmalıyız" ifadesini kaydetti.