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Dünya

Almanya ile Japonya arasında bir ilk: Ortak tatbikat düzenleyecekler

Alman ordusunun, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin (GSDF) gelecek yılki kara tatbikatına katılabileceği bildirildi. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Japonya'da düzenlenecek tatbikatın, iki ülke kara orduları arasında ilk olacağını bildirdi

08:13 - 7/05/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Japonya, Avrupa'da "benzer düşüncedeki" ülkelerle askeri işbirliklerini artırma arayışında.


Resmi Kyodo ajansına göre Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Japon kuruluşa verdiği yazılı mülakatta iki ülke ilişkilerinin önemini vurguladı.


Bakan Pistorius, Alman ordusunun, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin (GSDF) gelecek yılki kara tatbikatına katılabileceğini aktardı.


Alman Bakan, Japonya'da düzenlenmesi planlanan askeri tatbikatın, iki ülke kara orduları arasında şimdiye kadarki ilk tatbikat olacağını bildirdi.


Pistorius, Alman ordusundan yetkililerin GSDF tatbikatlarına katılıma yönelik koordinasyon için yakın zamanda Japonya'yı ziyaret ettiğini anımsattı.


Çin ve Rusya vurgusu


Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki toprak iddialarından vazgeçeceğine dair "hiçbir işaretin bulunmadığını" savunan Pistorus, "Gelişmeleri endişeyle izliyoruz" dedi.

Küresel barış ve istikrar için Çin'in "önemli sorumluluğu" bulunduğunu kaydeden Pistorius, "Almanya'nın ortağı" diye nitelediği Çin ile ilişkilerin önemini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının, ülkesi için "dönüm noktası" olduğunu kaydeden Pistorius "Askeri uzmanlarımız bize Rusya'nın teorik olarak beş ila sekiz yıl içinde NATO topraklarına saldırabileceğini söylüyor. Moskova bu riski göze alsa da almasa da her şeye hazırlıklı olmalıyız" ifadesini kaydetti.


Ajans haberinde, Alman savaş uçaklarının temmuzda Japonya'da tatbikata katılacağını, Alman fırkateyninin ağustosta Japonya'ya liman ziyareti yapacağını aktardı.

Japon basınına göre, Almanya "kurallara dayalı uluslararası düzeni koruma" vizyonu doğrultusunda Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

#Almanya
#Japonya
#Ortak tatbikat
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