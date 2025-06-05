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Almanya'da yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var

Almanya'da yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var

14:155/06/2025, Perşembe
IHA
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Ryanair havayolları
Ryanair havayolları

İrlanda'nın havayolu Ryanair'ın Berlin-Milano seferini gerçekleştiren uçak kalkıştan kısa bir süre sonra acil inişe geçti. Yaşanan sarsıntılı inişte 9 yolcu yaralandı.

Ryanair havayollarına ait Berlin-Milano seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının olumsuz hava koşulları nedeniyle yaptığı acil iniş sırasında 9 kişi yaralandı.

Biri mürettebat 9 kişi yaralandı

Uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan şiddetli türbülansın ardından Almanya'nın Münih kentine 115 kilometre mesafedeki Memmingen kentine acil iniş yaptı. Alman polisi, şiddetli türbülans sırasında uçakta bulunan 1'i mürettebat 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Olay yerinde tedavi

Başından yaralanan bir kadın yolcu ile 2 yaşındaki çocuğun yanı sıra 59 yaşında bir kadın yolcu tedavi için hastaneye sevk edilirken diğer yaralıların tedavisinin olay yerinde yapıldığı aktarıldı.

Ryanair tarafından yapılan açıklamada ise uçağın kaptanının acil iniş gerçekleştirmeden önce tıbbi yardım talebinde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada olaydan etkilenenlerden özür dilenirken yolcuların Milano'ya ulaştırılması için ek sefer düzenlediği bildirildi.



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