Almanya'da yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var

Ryanair havayollarına ait Berlin-Milano seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının olumsuz hava koşulları nedeniyle yaptığı acil iniş sırasında 9 kişi yaralandı.

Başından yaralanan bir kadın yolcu ile 2 yaşındaki çocuğun yanı sıra 59 yaşında bir kadın yolcu tedavi için hastaneye sevk edilirken diğer yaralıların tedavisinin olay yerinde yapıldığı aktarıldı.