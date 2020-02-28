Dünya Almanyadan Türk askerlerine yönelik saldırıya kınama
ORTADOĞU

Almanya'dan Türk askerlerine yönelik saldırıya kınama

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadı. Seibert, "Şansölye Merkel bu sabah Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile görüştü. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Bu olayın, bölgedeki gerilimi artırdığını ve İdlib bölgesi için bir ateşkesin ne kadar acil bir şekilde gerekli olduğunu gösterdiğini ifade eden Seibert, bu konuda siyasi görüşmelerin yapılmasının önemine dikkati çekti.

Başbakan Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde buna işaret edildiğini anımsatan Seibert, "Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya arasında dörtlü görüşme olup olmayacağı" sorusuna "Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan buna hazır olduklarını belirttiler." karşılığını verdi.

Sınıra akın var: Tuttukları minibüs ve taksilerle Edirne'ye gidiyorlar
OYNAT 00:54
Sınıra akın var: Tuttukları minibüs ve taksilerle Edirne'ye gidiyorlar
İstanbul'da birçok noktadan göçmenler minibüs ve taksilerle Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine Zeytinburnu'nda toplanan göçmenler, tuttukları minibüsler ve taksilerle Edirne'ye doğru yola çıktı.

Rusya’nın bu teklife henüz cevap vermediğini dile getiren Seibert, "Dörtlü toplantı yapılması teklifi hala mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN İLE MERKEL TELEFONDA GÖRÜŞECEK

Seibert, böyle bir görüşmenin yakın bir zamanda yapılmasının ne kadar önemli olduğunu dün gece yaşananların gösterdiğini kaydetti.

"Türkiye tarafından Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin durdurulmayacağına" ilişkin açıklamalar yapıldığının belirtilmesi üzerine Seibert, "Şansölye Merkel bu sabah Yunanistan Başbakanı (Kyriakos) Mitsotakis ile görüştü. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek." şeklinde konuştu.

Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor
OYNAT 00:53
Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor
Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü.


  • Şimdiye kadar bu konuda medyada haberler yer aldığını belirten Seibert, "Dikkatlice takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Seibert, mültecilere ilişkin Avrupa Birliği (AB -Türkiye anlaşmasının önemine de işaret etti.

Toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter de düzensiz göçmenlerle ilgili gelişmelere yönelik şimdiye kadar medyadan bilgi aldıklarını, Türkiye’nin kurumlarından kendilerine bilgi verilmediğini kaydetti.

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