AP milletvekillerinden terör devleti İsrail'e çağrı: Tüm sınır kapılarını derhal açın

Terör devleti İsrail, açlığa mahkum ettiği Filistinlileri, bir kez daha yardım için toplandıkları yeri bombalayarak katletti. Gazze'ye bu sabah Mısır ve Belçika uçakları tarafından havadan yardım bırakıldı. Yardımları almak için Filistinlilerin toplanmasını bekleyen katil İsrail ordusu, kalabalık oluşunca o noktayı vurdu. İlk bilgilere göre yüzlerce Filistinli şehit oldu veya yaralandı.