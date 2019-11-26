Arnavutluk'taki peş peşe gelen depremler: Türkiye arama kurtarma ekibi ile yardım malzemesi gönderiyor

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Bled Gölü Slovenya'nın Alpler'le buluştuğu ve büyük bir kısmı milli park olan Gorenjska bölgesinde yer alıyor. Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası. Göle vuran yansımaların ve tepelerin ardında doğup batan güneşin ışık oyunları gözlerinizi kamaştırıyor.