Dünya Arnavutluktaki peş peşe gelen depremler Türkiye arama kurtarma ekibi ile yardım malzemesi gönderiyor
AVRUPA

Arnavutluk'taki peş peşe gelen depremler: Türkiye arama kurtarma ekibi ile yardım malzemesi gönderiyor

AFAD, Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere, kurtarma ekibi, 3 araç, Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi ve Genelkurmay'a ait bir uçak ile bölgeye gidileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arnavutluk depreminde ölü sayısı 6’ya yükseldi.
Arnavutluk depreminde ölü sayısı 6’ya yükseldi.

AFAD, Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere, kurtarma ekibi, 3 araç, Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi ve Genelkurmay'a ait bir uçak ile bölgeye gidileceğini açıkladı.

Arnavutluk’ta meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Arnavutluk Savunma Bakanlığı şu saate kadar, Thuman ve Durs şehirlerinde olmak üzere 4’ü kadın 6 kişinin hayatını kaybettiği, 320’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

6. 4 şiddetindeki deprem Durs, Tiran, Thuman gibi şehirlerde binaların çökmesi ve hasar görmesine neden oldu.

Durs ve Thuman şehirlerinde birkaç binanın tamamen çöktüğü belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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