Arnavutluk'taki peş peşe gelen depremler: Türkiye arama kurtarma ekibi ile yardım malzemesi gönderiyor

AFAD, Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere, kurtarma ekibi, 3 araç, Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi ve Genelkurmay'a ait bir uçak ile bölgeye gidileceğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
AFAD, Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere, kurtarma ekibi, 3 araç, Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi ve Genelkurmay'a ait bir uçak ile bölgeye gidileceğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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