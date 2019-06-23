Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Asyada kritik diplomasi
ASYA

Asya’da kritik diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği seçimden sonra hız kazanacak. 28-29 Haziran’da Japonya’daki G-20 zirvesine katılacak olan Erdoğan, birçok liderin yanısıra Trump ile kritik bir görüşme yapacak. Erdoğan, buradan Çin’e geçerek Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek. Erdoğan’ın sonraki durağı Hindistan olacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim nedeniyle ara verdiği diplomasi trafiğine Japonya, Çin ve Hindistan gezileriyle hız verecek.

Erdoğan, 28-29 Haziran’da Japonya’nın Osaka kentinde yapılacak G20 Zirvesi’ne katılacak. Zirvede ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere birçok liderle ikili görüşmeler yapacak olan Erdoğan’ın yoğun bir gündemi olacak. Erdoğan ve Trump görüşmesinde S-400 ve F-35, Suriye konusu ve pek çok başlık masada olacak. Bu görüşme ile Trump’ın Türkiye’ye gelip gelmeyeceğinin de netleşmesi bekleniyor.

Diğer önemli bir görüşme ise Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşecek. Bu görüşmenin ana gündem maddeleri Suriye’deki gelişmeler ve İdlib konusu olacak. Ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

KYOTO’DA ARA GÜLER SERGİSİNE KATILACAK

Erdoğan’ın iki liderle yapacağı görüşmelerde PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleriyle ortak mücadele konularının da ele alınması planlanıyor. İkili görüşmelerin yanı sıra Osaka görüşmelerinin, Japonya’nın Türkiye’deki yatırımlarını da artırmasına ve karşılıklı ticaretin daha dengeli bir yere gelebilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Erdoğan’ın, zirve dışında Japonya’nın Kyoto kentinde Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler Sergisi’ni de ziyaret etmesi öngörülüyor.

ÇİN’DE CİNPİNG İLE BİRARAYA GELECEK

Erdoğan, 2 Temmuz’da da Çin’e gidecek. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirecek yollar, Kuşak Yol projesi gibi konular ele alınacak.

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SON DURAK HİNDİSTAN

Erdoğan Doğu seferini Hindistan ile tamamlayacak. Erdoğan ziyarette Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelecek. Görüşmeden ABD’nin Hindistan’a almaması konusunda baskı uyguladığı S-400 füze savunma sistemleri ve ikili ilişkiler masada olacak.

  • Bağdat’tan yeni ziyaret
  • Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani’nin Türkiye ziyaretinin ardından Irak merkezi yönetiminden üst düzey bir heyetin de Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Ziyarette terör örgütü PKK’nın bölgedeki faaliyetleri, petrol ihracatı ve Suriye konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

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