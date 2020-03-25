Dünya Avrupanın virüs tanısını milli kit koyuyor 300 binden fazla kit ihraç ettik
KORONAVİRÜS

Avrupa’nın virüs tanısını milli kit koyuyor: 300 binden fazla kit ihraç ettik

Yeni tip koronavirüsün Kasım ayında Çin’de görülmesinin ardından test kiti üretmeye başlayan dünyadaki ilk 6 firmadan birisi de Türkiye’de. Yüzde yüz yeri ve milli sermaye ile kurulan Anatolia Geneworks, Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkeye şuana kadar yaklaşık 300 binden fazla kit ihracatı yaptı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Firmanın yaptığı çalışmaları Anatolia Geneworks Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz ile konuştuk. Yeni tip koronavirüsün dünyayı etkileyeceğini daha ilk günlerden öngören ve haftalar içinde test kitini geliştirdiklerini söyleyen Akyüz, “Virüsün görülmesi sonrası Dünya Sağlık Örgütü’nün yönlendirmesiyle koronavirüsün ilk pozitif örnek RNA’larına ulaştık. Bunlar üzerinde yaptığımız çalışmalarla milli tespit kitlerimizi ürettik” dedi. Birçok Avrupa ülkesinin kit ihtiyacını karşıladıklarını belirten Akyüz, "Şubat ayı itibariyle İtalya’da durum ciddiyet kazanında bizden kit talep ettiler. Böylece ilk pozitif hastaları milli sermayeyle ürettiğimiz kendi kitimizle tespit ettik. Birkaç ay içerisinde 20'den fazla ülkeye 300 binden fazla Covid-19 kiti sattık” dedi. 

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