Avrupa’nın virüs tanısını milli kit koyuyor: 300 binden fazla kit ihraç ettik

Firmanın yaptığı çalışmaları Anatolia Geneworks Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz ile konuştuk. Yeni tip koronavirüsün dünyayı etkileyeceğini daha ilk günlerden öngören ve haftalar içinde test kitini geliştirdiklerini söyleyen Akyüz, “Virüsün görülmesi sonrası Dünya Sağlık Örgütü’nün yönlendirmesiyle koronavirüsün ilk pozitif örnek RNA’larına ulaştık. Bunlar üzerinde yaptığımız çalışmalarla milli tespit kitlerimizi ürettik” dedi. Birçok Avrupa ülkesinin kit ihtiyacını karşıladıklarını belirten Akyüz, "Şubat ayı itibariyle İtalya’da durum ciddiyet kazanında bizden kit talep ettiler. Böylece ilk pozitif hastaları milli sermayeyle ürettiğimiz kendi kitimizle tespit ettik. Birkaç ay içerisinde 20'den fazla ülkeye 300 binden fazla Covid-19 kiti sattık” dedi. 

Türkiye Kolombiya’ya 26 bin test gönderdi

Kolombiya, Türkiye’den gönderilen 26 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis testinin geldiğini bildirdi. Kolombiya Ulusal Gıda ve İlaç İzleme Enstitüsünden (İNVİMA) yapılan açıklamada, Direktör Julio Cesar Aldana, Türkiye hükümetine desteklerinden ötürü teşekkür ederek, “Türkiye hükümeti, Devlet Başkanı Ivan Duque ve birçok kuruluşumuz sayesinde Kovid-19’un tespitini çok daha hızlı yapabileceğiz” ifadesini kullandı.