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Dünya Ermenistan ordusu ne yapacağını şaşırdı Cezaevlerindeki mahkumları silahlandıracaklar
ASYA

Azerbaycan ordusu hızla ilerleyince Ermenistan ordusu ne yapacağını şaşırdı: Mahkumları silahlandıracaklar

Ermenistan ordusu ne yapacağını şaşırdı: Cezaevlerindeki mahkumları silahlandıracaklar

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için hızla ilerlerken, halktan umduğu desteği bulamayınca dağılan birliklerine paralı askerler ile takviye yapan Ermenistan ordusu bu sefer de gözünü cezaevindeki mahkumlara dikti. Ermenistan Adalet Bakanlığı, tutukluların cepheye gönderilebilmesi için haklarında çıkarılan tutuklama kararlarının değiştirilmesine yönelik düzenleme yapıyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Ermenistan cezaevlerindeki mahkumları savaşmaları için cepheye göndermeyi planlıyor.
Ermenistan cezaevlerindeki mahkumları savaşmaları için cepheye göndermeyi planlıyor.

Azerbaycan ordusu, eylül ayının son haftasında Ermenistan ordusunun başlattığı saldırılar sonrasında harekete geçerek başlattığı operasyonlar kapsamında şimdiye kadar 200'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtarırken, Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerleyişini ise hızla sürdürüyor.

Çatışmalar ağırlıklı olarak cephenin Ağdere ve Hocavend yönlerinde devam ediyor.

Azerbaycan ordusundan aldığı darbeler ile tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusunda, yiyecek ve teçhizattın tükenmesi üzerine cephe hattının belli bölgelerinde askerlerin mevzilerini bırakarak kaçtıkları tespit edildi.

Ermenistan ordusu ise birliklerde yaşanan dağılmaları önlemek ve kayıpları telafi etmek için çeşitli yöntemlere başvurmaya devam ediyor.

Ermenistan ordusu son olarak paralı askerlerden birlikler oluşturmaya başlamıştı.

İKİ BİN KİŞİ ÇAĞRILMIŞ 300 KİŞİ GELMİŞTİ

Farklı ülkelerden savaşmak için Dağlık Karabağ bölgesine çok sayıda paralı asker sivil uçaklarla getirilirken, söz konusu kişilere aylık ödenecek maaşın ise 600 dolar olduğu ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde halka gönderdiği emir ile 2 bin kişiyi askerlik görevi için çağırmasına rağmen yalnızca 300 kişinin başvuru yapması üzerine bu sefer de devreye Adalet Bakanlığı girdi.

Ermenistan ordusunda koronalı kaçış: Rapor için bin dolar ödüyorlar
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Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuyla girdiği çatışmalarda neredeyse bir aylık zaman dilimi geride kalırken, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusuna bağlı askerler de tek tek savaşmayı redderek birliklerinden firar etmeye başladı.
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Azerbaycan ordusunun bombardımanı sonrası sadece asker gücünü değil yüzlerce kara ve hava aracı ile askeri teçhizat ve sistemini de kaybeden Ermenistan ordusunun bu zamana kadarki ekonomik kaybı ise 2 milyar doları aştı.
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Cephede hattında verdiği tarihi kayıplar sonrası silah ve yiyecek sıkıntısının da ortaya çıktığı Ermenistan ordusunun son çare olarak paralı askerlere başvurduğu ortaya çıkmıştı.
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Çok sayıda ülkeden toplanan paralı militanların sivil uçaklarla çatışma bölgelerindeki birliklere taşındığı ve hızlı eğitimlerin ardından cephe hattına savaşmaya yolladıkları belirtilmişti.
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Ermenistan'ın paralı askerlerden birlik oluşturduğuna dair gelişmelerin ardından sürpriz bir itiraf da gelmiş, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde başçavuş olarak görev yapan Mikayelyan Albert Yervandi, ülkesinin işgal ettiği Dağlık Karabağ'a Kürt paralı askerleri getirdiğini belirtip söz konusu askerlere ödenen ücreti de açıklamıştı.
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Ermeni asker, 1500 paralı askerin Azerbaycan Ordusu'na karşı savaşmaya hazırlandığını kaydetti. Her paralı askerin ayda 600 dolar aldığını ve 10-15 kişilik gruplar halinde askeri eğitim verildiğini söyledi.
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​Azerbaycan ordusundan aldığı ağır darbeler sonrası birliklerini ayakta tutmaya çalışmak için her türlü yönteme başvuran Ermenistan ordusuna yönelik dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
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Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, askere alınanlara sahte COVID-19 raporu veren bir doktoru tutukladı.
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Ermeni askerlerin sahte koronavirüs sertifikasıyla ordudan kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı.
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Ermenistan'da sosyal ağlardaki paylaşımlarında bizzat dile getirilen olaya ilişkin konuşan Ermeniler cepheye gidip mağdur olmak istemediklerini söylüyor.
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Ermenistan'da bin ile iki bin dolara sahte bir COVID-19 sertifikası alınırken, günlük vaka sayısında ise son zamanlarda ciddi yükseliş yaşandığı ve rakamın 2500'ün üzerine çıktığı kaydediliyor.
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Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.
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Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ'da da rahat durmuyor. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Ermenistan ordusunun Şuşa'ya Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirdiği ögrenildi.
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Şuşa'ya yerleştirilen söz konusu PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKK'lı teröristler öldürüldüğünde, sözkonusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye'den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.
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Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.
Ermenistan ordusunda koronalı kaçış: Rapor için bin dolar ödüyorlar
Azerbaycan ordusu ile girdiği çatışmalarda büyük kayıp vererek paralı askerler ile cephedeki birliklerini ayakta tutmaya çalışan Ermenistan ordusunda içler acısı bir durum yaşanıyor. Azerbaycan'ın sahadaki ezici üstünlüğü karşısında hayatlarından endişe duyan çok sayıda askerin sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Raporu düzenleyen doktor düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklanırken, sahte COVID-19 raporuna askerlerin bin ile iki bin dolar arasında para ödediği öğrenildi.

MAHKUMLARI CEPHEYE GÖNDERECEKLER

Gönüllü halktan ve paralı askerlerden umduğunu bulamayan Ermenistan bu sefer de Dağlık Karabağ’da savaşmaları için gönüllü mahkum gruplarını cephe hattına göndermeyi düşünüyor.

Adalet Bakanı Rüstam Badasyan tutukluların cepheye gönderilebilmesi için haklarında çıkarılan tutuklama kararlarının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan, bu sorunun başsavcılık tarafından çözüldüğünü ve bu sürecin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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Ermenistan ordusu tarafından atılan ve uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış olan beyaz fosforlu top mermisi uzman ekipler tarafından boş alana taşındıktan sonra patlatılarak etkisiz hale getirdi. Patlama sonucu etrafı beyaz dumanlar bürüdü.

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Azerbaycan ordusu kayıp verdirmeye devam ediyor: İşgalci Ermenistan bölgeyi terk ediyor
Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 4 'Grad' füze sistemi, 1 KUB uçaksavar sistemi, 9 farklı tipte top, 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi. Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.


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