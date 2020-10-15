Köşeye sıkışan Ermenistan ordusunun son çaresi: Parayla asker topluyorlar

Azerbaycan ordusunun sahada darbe üstüne darbe vurduğu Ermenistan ordusuna tarihi kayıplar sonrası gizlice yapılan silah sevkiyatının ardından şimdi de paralı askerlerden oluşan destek birlikleri kurulmaya başlandığı ortaya çıktı.

Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan askeri çatışmada ABD, Fransa ve Rusya vatandaşlığına sahip Ermeni kökenli silahlı kişilerin de yer aldığı belirtildi.

Paralı askerlerin toplanmasında Ermeni diasporasının önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Ermenistan ordusu paralı asker topluyor.

KARABAĞ'DA SAVAŞIYORLAR

Karabağ'a "gönüllü" grupların akını Rus medyasının ilgisini çekmiş durumda. Ülkede yayın yapan haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre; Ermeni kökenli ancak ABD, Fransa ve Rusya vatandaşı militanların Karabağ'da savaştığı tespit edildi.

FOTOĞRAF 20 27 Eylül'de başlayan saldırılar sonrasında Azerbaycan ordusunun darbe üstüne darbe vurarak tarihi kayıplar verdiği Ermenistan ordusu, Moskova'da alınan ateşkes kararını ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırınca operasyonlar kaldığı yerden devam etmeye başladı. Azerbaycan ordusunun bombardımanı ile çok sayıda askerin yanı sıra silah ve askeri araç gerecini kaybeden Ermenistan'a yardım uçakları ile silah taşındığı öne sürüldü. Azerbaycan'da yayın yapan haber sitelerinin aktardığı bilgilere göre; silahlar sivil uçaklar ile kargo kisvesi altında yapılıyor. Bir iddiaya göre ise bu uçaklar arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi ziyaretlerine yönelik kullandığı bir devlet uçağı da bulunuyor. Böylece, Paşinyan hükümetinin üyeleri de silah kaçakçılığında rol oynuyor. Haberde yer alan iddialara göre; 3 - 9 Ekim tarihleri ​​arasında, çatışmaların ortasında, Rusya'dan Ermenistan'a sivil uçaklar, insani yardım altında 20 tonun üzerinde silah ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.​​​ Öte yandan son iki günde Rusya'dan Ermenistan'a 300 tanksavar füze sistemi kornet teslim edildiği de öne sürüldü. Silahlar, 9 Ekim'de Moskova'ya uçan ve 10 Ekim'de Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan tarafından Erivan'a dönen Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'na ait A319 hükümet uçağı ile nakledildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın sadece hükümetin resmi uçaklarını değil, aynı zamanda özel sivil uçakları da yasadışı silah sevkiyatında kullandığı öne sürülüyor. Bunun için de iki ay önce ülkenin Sivil Havacılık Komitesi tarafından ticareti yasaklanan Ermenistan sivil havayolu taşımacılık şirketi Atlantis Armenian Airlines'ın kullanıldığı, firmanın alelacele uçuş yapabilmesi için ise lisansının 4 Ekim'de yenilendiği belirtildi. Azerbaycan hükümeti sivil uçaklarla Ermenistan'a silah tedariki iddiaları üzerine konunun araştırılması için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) başvuruda bulundu. Öte yandan Ermenistan'a silah tedarikinin sadece Rusya'dan olmadığı da öne sürülüyor. 11 Ekim'de, F-GKXY plakalı bir Airbus A320-214 kargo uçağının Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'ndan Erivan'a uçtuğu belirtildi. Silah sevkiyatında sivil uçakların kullanılmasıyla 1944 Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 4. maddesi açıkça ihlal edilirken, yasadışı silah sevkiyatının organizatörlerinin ise Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, işadamı Samvel Karapetyan ve silah kaçakçısı David Galustyan olduğu ifade edildi. Galustyan'ın adı, BM Güvenlik Konseyi'nin raporunda Libya ve Suriye'ye silah tedarik edenler arasında da yer alıyor.​​ Ermeni işadamları, ağır yüklerin taşınması için gemileri de yasadışı silah sevkiyatı için kullanmaya hazırlanıyor. Ermenistan'a taşınan ve taşınması planlanan askeri silah ve araçlar ise şöyle; Rus tankları TOC 1A (Solntsepek) alev makinesi sistemleri ve çeşitli topçu teçhizatları. Rus tanksavar füzesi sistemleri Taşınabilir Igla-S uçaksavar füzesi fırlatıcıları Elde tutulan tanksavar bombası fırlatıcıları Makineli tüfekler, bu silahlar için ek ekipman ve mühimmat Smerch çoklu fırlatma roket sistemi için füzeler Kornet taşınabilir tanksavar füzesi sistemleri Solntsepek, Smerch kompleksleri için cephane D-20 obüsleri (152 mm kalibreli) Tovuz saldırılarından sonra 19 Ağustos’ta basın açıklaması yapan Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 2010-2018 yılları arasında Rusya’nın Ermenistan’a 50 bin tondan fazla silah gönderdiğini açıklamıştı. İki ülke arasında 2015 yılında imzalanan kredi anlaşması ile Rusya silah alması için Ermenistan’a 200 milyon dolar kredi ayırmış ve bu kredi çerçevesinde Ermenistan Rusya’dan iç piyasa fiyatından silah almıştı. Ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli sevkiyat: İşte uçaklarla taşınan silahlar​ Azerbaycan ordusu tarafından ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli silah sevkiyatı başladı. Uçaklarla yollanan silahların insani yardım adı altında gönderildiği belirtilirken, yasadışı silah taşıyan uçaklar arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi ziyaretlerinde kullandığı bir devlet uçağı da bulunuyor. İşte Ermenistan'a taşınan ve taşınması planlanan askeri silah ve araçlar.. BiP'te paylaş

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AÇIK AÇIK SÖYLÜYORLAR

Paralı askerler Ermenistan silahlı kuvvetlerinde olmamalarına rağmen Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için savaş alanına geldiklerini açıkça söylemekten de çekinmiyor.

Ermenistan ordusu çok sayıda ülkeden paralı asker toplamaya çalışıyor.

Bunu ise yaşadıkları ülkedeki kanunlar konusunda endişeli olmamalarına bağlıyorlar.

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HIZLI ASKERİ EĞİTİMİ

Paralı askerlerin hızlı askeri eğitim kurslarını geçtikten sonra Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın komutası altında belirlenen bölgelerde muharebe operasyonlarına katılacağı belirtiliyor. Rusya Ermeniler Birliği başkanı Ara Abramyan'ın ve Ermeni diasporası Zare Sinanyan'ın baş yetkilisinin de "gönüllü" taburlara katılma çağrısında bulunuyor.



Suriye'de Esad rejimi için savaşan Lübnan'dan bir paralı askerin, işgal altındaki Karabağ bölgesinde Ermenistan için Azerbaycan'a karşı savaşırken görüldüğü iddia edildi.

Öte yandan Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 208. Maddesine göre (yasadışı silahlı gruplara örgütlenme veya katılma), yurtdışında silahlı gruplara katılım 15 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

Ermenistan ordusunda çatışmaları için gönüllü militanlara yönelik para ödenmesinin yanı sıra farklı ayrıcalıklar da tanınıyor.

Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Daire Başkanı Hikmet Haciyev.

HACİYEV: ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLİYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Daire Başkanı Hikmet Haciyev de çeşitli internet kaynaklarında ve sosyal ağlarda, işgal altındaki topraklarda Ermenistan silahlı kuvvetlerinin bir parçası olarak Azerbaycan'a karşı diğer ülke vatandaşlarının askeri operasyonlara katılımları hakkında pek çok bilgi olduğuna dikkat çekerken, Ermenistan'ın silahlı paralı askerleri düşmanlıklarına dahil ederek uluslararası hukukun norm ve ilkelerini ve uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiğini belirtti.

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Ermenistan ordusu paralı asker topluyor.

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ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF VE VİDEO VAR

Azerbaycan topraklarında yaşanan olaylar, yabancı ülkelerden silahlı paralı askerlerin ve teröristlerin Ermenistan tarafında savaştığının açıkça kanıtladığına dikkat çeken Haciyev, ''Daha önce elde edilen bilgiler hem de kurtarılmış Azerbaycan topraklarında yaşanan olaylar, yabancı ülkelerden silahlı paralı askerlerin ve teröristlerin Ermeni tarafında savaştığını açıkça kanıtlamaktadır. Buna dair çok sayıda fotoğraf ve video kanıtımız var. Çalışanlar arasında yeterince Ermeni asıllı yabancı vatandaş bulunmaktadır. Bu şahıslar Azerbaycan'ın sivil nüfusuna yönelik saldırılara karışıyor. Bu insanların Ermeni kökenli olmaları Azerbaycan topraklarında savaşmalarını haklı göstermez ve onları yabancı savaşçı statüsünden kurtarmaz.'' diye konuştu.

DAVA AÇIN ÇAĞRISI!

Azerbaycan hükümeti, paralı militanların geldiği ülkelere, savaşmak için Karabağ'a gelen vatandaşlarına karşı ciddi tedbirler almaya, işgal ettikleri topraklara girmelerini engellemeye ve bu kişilere karşı ceza davaları açmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

OYNAT 00:44 Azerbaycan ordusundan söylentilere son verecek paylaşım: Ecdatlarımızın bize yadigarı bu bayrak, artık Hadrut'un merkezinde asılı! Azerbaycan ordusu, Ermenistan propagandacılarının 'Hadrut, Ermenistan kontrolünde' söylemine, Hadrut merkezden video ile cevap verdi. Azerbaycan askeri, 'Ecdatlarımızın bize yadigarı bu bayrak, artık Hadrut'un merkezinde asılı. Yaşasın Azerbaycan!' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:32 Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait üç İHA'nın düşürüldüğünü bildirerek görüntülerini yayınladı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki Tovuz bölgesi yönünde, Ermenistan güçlerine ait 2 İHA, bugün yerel saat ile 10.00'da, Ağdam bölgesi yönünde 1 İHA olmak üzere toplamda 3 İHA'nın Azerbaycan ordusu hava savunma birimleri tarafından imha edildiğini duyurdu. BiP'te paylaş

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