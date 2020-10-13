Ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli sevkiyat: İşte uçaklarla taşınan silahlar

Son iki günde Rusya'dan Ermenistan'a 300 tanksavar füze sistemi "kornet" teslim edildiği de öne sürüldü.

27 Eylül'de başlayan saldırılar sonrasında Azerbaycan ordusunun darbe üstüne darbe vurarak tarihi kayıplar verdiği Ermenistan ordusu, Moskova'da alınan ateşkes kararını ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırınca operasyonlar kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Azerbaycan ordusunun bombardımanı ile çok sayıda askerin yanı sıra silah ve askeri araç gerecini kaybeden Ermenistan'a yardım uçakları ile silah taşındığı öne sürüldü.

İNSANİ YARDIM ADI ALTINDA YAPILIYOR

Azerbaycan'da yayın yapan haber sitelerinin aktardığı bilgilere göre; silahlar sivil uçaklar ile kargo kisvesi altında yapılıyor. Bir iddiaya göre ise bu uçaklar arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi ziyaretlerine yönelik kullandığı bir devlet uçağı da bulunuyor.

Uçaklar yasa dışı silah sevkiyatında kullanılıyor.

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Böylece, Paşinyan hükümetinin üyeleri de silah kaçakçılığında rol oynuyor.

Haberde yer alan iddialara göre; 3 - 9 Ekim tarihleri arasında, çatışmaların ortasında, Rusya'dan Ermenistan'a sivil uçaklar, insani yardım altında 20 tonun üzerinde silah ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.

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300 'CORNET' TESLİM EDİLDİ

Öte yandan son iki günde Rusya'dan Ermenistan'a 300 tanksavar füze sistemi "kornet" teslim edildiği de öne sürüldü.

Silahlar, 9 Ekim'de Moskova'ya uçan ve 10 Ekim'de Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan tarafından Erivan'a dönen Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'na ait A319 hükümet uçağı ile nakledildi.

İnsani yardım adı altında 20 tonluk sevkiyat gerçekleştirildiği öne sürüldü.

ALELACELE LİSANS YENİLENDİ

Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın sadece hükümetin resmi uçaklarını değil, aynı zamanda özel sivil uçakları da yasadışı silah sevkiyatında kullandığı öne sürülüyor.

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Bunun için de iki ay önce ülkenin Sivil Havacılık Komitesi tarafından ticareti yasaklanan Ermenistan sivil havayolu taşımacılık şirketi Atlantis Armenian Airlines'ın kullanıldığı, firmanın alelacele uçuş yapabilmesi için ise lisansının 4 Ekim'de yenilendiği belirtildi.

Yasadışı silah sevkiyatında kullanıldığı öne sürülen Atlantis Armenian Airlines.

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Azerbaycan hükümeti sivil uçaklarla Ermenistan'a silah tedariki iddiaları üzerine konunun araştırılması için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) başvuruda bulundu.

Öte yandan Ermenistan'a silah tedarikinin sadece Rusya'dan olmadığı da öne sürülüyor. 11 Ekim'de, F-GKXY plakalı bir Airbus A320-214 kargo uçağının Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'ndan Erivan'a uçtuğu belirtildi.

PERDE ARKASINDAKİ 3 İSİM

Silah sevkiyatında sivil uçakların kullanılmasıyla 1944 Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 4. maddesi açıkça ihlal edilirken, yasadışı silah sevkiyatının organizatörlerinin ise Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, işadamı Samvel Karapetyan ve silah kaçakçısı David Galustyan olduğu ifade edildi.



Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan - David Galustyan

Galustyan'ın adı, BM Güvenlik Konseyi'nin raporunda Libya ve Suriye'ye silah tedarik edenler arasında da yer alıyor.

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GEMİLER DE KULLANILACAK

Ermeni işadamları, ağır yüklerin taşınması için gemileri de yasadışı silah sevkiyatı için kullanmaya hazırlanıyor. Ermenistan'a gönderilen silahlar arasında üretimi durdurulan kornet taşınabilir tanksavar füzesi sistemlerinin de yer aldığı belirtiliyor.

Ermenistan'a taşınan ve taşınması planlanan askeri silah ve araçlar ise şöyle;

- Rus tankları.

- D-20 obüsleri

- Rus tanksavar füzesi sistemleri.

- Elde tutulan tanksavar bombası fırlatıcıları.

- Taşınabilir Igla-S uçaksavar füzesi fırlatıcıları.

- Smerch çoklu fırlatma roket sistemi için füzeler.

- Kornet taşınabilir tanksavar füzesi sistemleri.

- Solntsepek, Smerch kompleksleri için cephane.

- Makineli tüfekler, bu silahlar için ek ekipman ve mühimmat.

- TOC 1A ("Solntsepek") alev makinesi sistemleri ve çeşitli topçu teçhizatları.

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Silahlar arasında üretimi durdurulan kornetler de var.

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50 BİN TONDAN FAZLA SİLAH GÖNDERMİŞTİ

Tovuz saldırılarından sonra 19 Ağustos’ta basın açıklaması yapan Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 2010-2018 yılları arasında Rusya’nın Ermenistan’a 50 bin tondan fazla silah gönderdiğini açıklamıştı.

İki ülke arasında 2015 yılında imzalanan kredi anlaşması ile Rusya silah alması için Ermenistan’a 200 milyon dolar kredi ayırmış ve bu kredi çerçevesinde Ermenistan Rusya’dan iç piyasa fiyatından silah almıştı.

OYNAT 00:32 Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait üç İHA'nın düşürüldüğünü bildirerek görüntülerini yayınladı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki Tovuz bölgesi yönünde, Ermenistan güçlerine ait 2 İHA, bugün yerel saat ile 10.00'da, Ağdam bölgesi yönünde 1 İHA olmak üzere toplamda 3 İHA'nın Azerbaycan ordusu hava savunma birimleri tarafından imha edildiğini duyurdu. BiP'te paylaş

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