BAE diye Libya’ya götürmüş

Ortadoğu’da savaşları körükleyen Muhammed Bin Zayed yönetimindeki Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Sudanlıları kandırarak Libya’ya götürdüğü ortaya çıktı. BAE merkezli ‘Black Shield’ adlı güvenlik şirketinin Sudanlı gençleri ‘iş vaadiyle’ BAE’ye götürüp burada askeri eğitim verdiği, sonrasında da onaylarını almadan onları Libya’ya sevk ettiği anlaşıldı. İmzaladıkları kontratlara göre ‘Körfez ülkelerinden birinde’ güvenlik görevlisi olarak çalışmayı bekleyen Sudanlılar, çok geçmeden kötü bir süprizle karşılaşıyor. Eğitimleri sonrası zorla Libya’ya götürülen gençler, Hafter güçlerinin yanında paralı asker olarak savaşmaya zorlanıyor ve petrol kuyularının başına dikiliyor.

Muhammed Bin Zayed

LİBYA’DA OLDUĞUNU SU ŞİŞESİNDEN ANLADI

BAE tarafından kandırılan Libyalı Osman Osman’ın babası Emad Osman, Yeni Şafak’a konuştu. Osman, “Şirket, oğluma ‘BAE sınırındaki petrol bölgesinde güvenlik personeli olacağını’ söyledi. Ama, BAE’de olmalarına rağmen sınırdaki petrol bölgesine uçakla gideceklerini söyleyerek Libya’ya götürülmüş. Libya’ya inmelerine rağmen BAE’de olduklarını düşünmüşler. Su şişesinde ‘Libya’da üretilmiştir’ ifadesini okuduklarında ise şüphelenmeye başlamışlar. Libya’da olduklarını anladıklarında duruma tepki gösterince Abu Dabi’ye geri gönderildiler” dedi.

TELEFONLARI TOPLADILAR

BAE’nin kandırıp Libya’ya götürdüğü Sudanlılardan biri de Eyüp Sıddık Ahmed. ‘Paralı asker’ Ahmed’in ağabeyi, kardeşinin BAE ordusuna ait bir kampa transfer edildiğini ve başvurduğu işle ilgisi olmayan bir askeri eğitim aldığını söyledi. İsmini vermek istemeyen kaynağımız, BAE görevlilerinin kardeşini götürdükleri yerde ‘askeri alan’ bahanesiyle tüm telefonları topladığını ve kardeşiyle iletişiminin kesildiğini anlattı. Ahmed’in ağabeyi, daha sonrasında farklı kaynaklardan kardeşinin Libya’da olduğunu öğrendiğini kaydetti. Libya’ya yasadışı şekilde götürülen Sudanlıların bir kısmı BAE’ye geri getirilmesine karşın Ahmed hâlâ Libya’da kalanlar arasında bulunuyor. Ahmed’in ailesi, endişeli bekleyişini sürdürüyor.

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Al şu parayı konuşma

BAE’de iş vâdettiği Sudanlı gençleri uçakla Libya’ya götüren rejim, skandalın yayılmaması için gençlere rüşvet teklif etti. Meselenin gizli kalması için gençlere iki seçenek sunan BAE yönetimi, ya “5 bin dolar maaşla Libya’da savaş” ya da “500 dolar maaşla BAE’de gerçek bir iş” seçenekleri sundu. Buna tepki gösteren Sudanlıların çoğu teklifleri reddederek skandalı ifşa etme kararı verdi. Libya’ya götürülen yaklaşık 400 Sudanlıdan 300’ünün geri döndüğü, 100’ünün ise yapılan teklifler sonrası orada kalmayı kabul ettiği öğrenildi.

Çocuğumuzu verin

Sudan Elçiliği

Libya’nın doğusundaki Hafter’in en koyu destekçileri arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Çad, Nijer ve özellikle Sudan gibi ülkelerden Hafter için paralı asker devşirdiği biliniyor. Sudanlı aileler, BAE’nin Hartum’daki Büyükelçiliği önünde yakınlarının eve dönmesi için protesto gösterisi düzenledi. Protestocuların sözcüsü BAE’li şirketin yaklaşık 3 bin paralı askeri olduğunu söyledi. Ayrıca, şirkete ait dökümanlarda Hartum’daki BAE Büyükelçiliği’ne ait damgaların bulunduğu kaydedildi.