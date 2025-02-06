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BAE'den Trump'a red açıklaması: 'Bu girişim kabul edilemez'

BAE'den Trump'a red açıklaması: 'Bu girişim kabul edilemez'

09:476/02/2025, Perşembe
DHA
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Açıklamada, Gazzelileri vatanlarından çıkarmanın kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Gazzelileri vatanlarından çıkarmanın kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını reddettiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Filistin halkının haklarının korunmasına ilişkin tarihi tutumu ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasına ilişkin tavrının altını çizildi. Açıklamada, Filistin halkının vazgeçilmez haklarına yönelik her türlü ihlalin ve bu halkı yerinden etme girişiminin kabul edilmediği bildirildi.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid en-Nehyan.

İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetleriyle barış fırsatlarını ortadan kaldırdığı vurgulanarak, İsrail-Filistin sorununu çözüp egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacak bir siyasi ufkun oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.


#Gazze
#Donald Trump
#ABD
#Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
#İsrail

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