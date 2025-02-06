BAE'den Trump'a red açıklaması: 'Bu girişim kabul edilemez'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Filistin halkının haklarının korunmasına ilişkin tarihi tutumu ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasına ilişkin tavrının altını çizildi. Açıklamada, Filistin halkının vazgeçilmez haklarına yönelik her türlü ihlalin ve bu halkı yerinden etme girişiminin kabul edilmediği bildirildi.