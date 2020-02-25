Bahreyn'de Koronavirüs nedeniyle eğitime 2 hafta ara verildi

Bahreyn Eğitim Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için okullarda eğitimin yarından itibaren 2 hafta askıya alındığını açıkladı.
Öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okullar tatil edildi
- Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, Eğitim Bakanlığı, virüsün yayılmasını engelleme önlemleri çerçevesinde öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okullarda eğitime 2 hafta ara verdi.
17 kişide koronavirüse rastlandı
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen Bahreyn ve Suudi Arabistan vatandaşı 17 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.