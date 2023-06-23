Balıkçı ağlarına mülteci bedenleri takılıyor

Avrupa’ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin bir numaralı çıkış noktası haline gelen Tunus’un kıyıları son yıllarda tam manasıyla bir mülteci mezarlığı haline geldi. Ağlarına bazen balık yerine ceset takılmaya başladığını söyleyen Tunuslu balıkçıların ifadeleri ise kıyılardaki dehşeti gözler önüne serdi. BBC’ye konuşan 30 yaşındaki bir balıkçı, yakın bir zaman önce, ağlarına takılan 15 göçmen cesedini sudan çıkardığını kaydederken, ağlara bebek cesetlerinin de takılması nedeniyle gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Usame Dabbebi isimli başka bir Tunuslu da yıllardır beraber avlandığı çoğu balıkçının artık teknelerini insan kaçakçılarına sattıklarını kaydetti. Dabbebi, kendilerine de çok yüksek para önermelerine rağmen bunu kabul etmediğini, ifade etti.