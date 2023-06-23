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Dünya

Balıkçı ağlarına mülteci bedenleri takılıyor

Avrupa’ya ulaşmak isteyen mültecilerin çıkış noktası haline gelen Tunus’un kıyıları mezarlığa dönüştü. Balıkçıların ağlarına bazen balık yerine mülteci takılıyor. BBC’ye konuşan bir balıkçı, 3 günde sudan 15 ceset çıkardığını, gördüğü bebek cesetleri nedeniyle gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.

Dış Haberler
04:00 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yunanistan’ın kara sularında geçen hafta batan mülteci teknesinde 100’ü çocuk 500 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan’ın kara sularında geçen hafta batan mülteci teknesinde 100’ü çocuk 500 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa’ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin bir numaralı çıkış noktası haline gelen Tunus’un kıyıları son yıllarda tam manasıyla bir mülteci mezarlığı haline geldi. Ağlarına bazen balık yerine ceset takılmaya başladığını söyleyen Tunuslu balıkçıların ifadeleri ise kıyılardaki dehşeti gözler önüne serdi. BBC’ye konuşan 30 yaşındaki bir balıkçı, yakın bir zaman önce, ağlarına takılan 15 göçmen cesedini sudan çıkardığını kaydederken, ağlara bebek cesetlerinin de takılması nedeniyle gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Usame Dabbebi isimli başka bir Tunuslu da yıllardır beraber avlandığı çoğu balıkçının artık teknelerini insan kaçakçılarına sattıklarını kaydetti. Dabbebi, kendilerine de çok yüksek para önermelerine rağmen bunu kabul etmediğini, ifade etti.

Kimsesizler mezarlığı Tunus’ta Safakes kentinde bulunan limanın yakınlarında, Avrupa’ya kaçış girişimleri acı sonla noktalananlar için son durak ise şehrin dışındaki mezarlık. Mezarlıkta şimdiden bir sonraki deniz faciasına hazırlık için yeni mezar yerleri açılmış durumda. Ama son yıllarda sayıların yüksekliği nedeniyle bunların da yeterli olmayacağı ve sadece göçmenlere ayrılacak bir mezarlık planının hayata geçirileceği ifade ediliyor. Yetkililer, az nüfuslu Sefakes kentinde 40 ceset kapasiteli bir morga 250 cesedi depolamak zorunda kaldıkları durumlar olduğunu belirtti. Bulunan cesetler ayrı şekilde numaralanarak gömülürken, yakınlarını arayan kişilerin DNA takibi yapabilmeleri için cesetler gömülmeden bu örnekler alınarak saklanıyor.




#Yunanistan
#Göçmen
#Facia
1 saat önce
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