Bangladeş'te devrik Başbakan ve yeğenine hapis cezası

Bangladeş'in başkenti Dakka'da mahkeme, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve eski İngiltere Hazine Bakanlığı’nda Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı yeğeni Tulip Siddiq'in hükümetin bir arazi projesiyle ilgili yolsuzluk yaptığını tespit ederek Hasina'yı 5 yıl, Siddiq'i 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.