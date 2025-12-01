Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Bangladeş'te devrik Başbakan ve yeğenine hapis cezası

Bangladeş'te devrik Başbakan ve yeğenine hapis cezası

12:561/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Bangladeş'te eski Başbakan ve yeğenine yolsuzluktan hapis cezası
Bangladeş'te eski Başbakan ve yeğenine yolsuzluktan hapis cezası

Bangladeş'te idam cezasına çarptırılan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve eski İngiltere Hazine Bakanlığı’nda Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı yeğeni Tulip Siddiq’in hapis cezasına mahkum edildiği bildirildi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da mahkeme, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve eski İngiltere Hazine Bakanlığı’nda Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı yeğeni Tulip Siddiq'in hükümetin bir arazi projesiyle ilgili yolsuzluk yaptığını tespit ederek Hasina'yı 5 yıl, Siddiq'i 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.


Dakka Özel Yargıç Mahkemesi Yargıcı Rabiul Alam, Hasina'nın başbakan olarak yetkisini kötüye kullandığını kaydederek, Siddiq'in ise teyzesini etkileyerek annesi ve iki kardeşinin bir devlet projesinde arsa almasına yardım etmekten suçlu bulunduğunu açıkladı.



#Başbakan
#Şeyh Hasina Vecid
#Bangladeş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman?