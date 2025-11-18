Şeyh Hasina'ya idam cezası

Hasina ile birlikte eski İçişleri Bakanı Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal ve eski Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Chowdhury Abdullah Al-Mamun'u da yargılayan mahkeme, yurt dışına kaçan Khan Kemal hakkında da idam kararı verirken Protestolardaki sorumluluğunu kabul eden ve davada Hasina'ya karşı "itirafçı" olan eski Polis Genel Müfettişi Al-Mamun'a ise 5 yıl hapis cezası verdi. Haziran 2024’te Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar sırasında polisin uyguladığı şiddet nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de tutuklanmıştı. Hasina, protestocuların başkent Dakar'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Hindistan'a sığınmıştı.

Mahkemenin idam kararının ardından liderliğini yaptığı Avami Ligi Partisi'nin sosyal medya hesabı aracılığıyla bir açıklama yayınlayan Hasina, kararın meşru olmadığını iddia etti. Açıklamada, mahkemeyi reddettiğini belirten Hasina, "Hakkımda açıklanan kararlar, demokratik bir görevi olmayan seçilmemiş bir hükümet tarafından kurulan ve başkanlık eden hileli bir mahkeme tarafından yapıldı" ifadelerine yer verdi. Bangladeş'te 2009 yılında iktidara gelen Hasina, 14 yıl başbakanlık yapmış ve bu süreçte muhalefete ciddi baskılar yapmıştı.