Batı medyası bildiğimiz gibi!

ABD merkezli The Washington Post gazetesi kayyum atamalarını manşetten duyurdu. Gazete haberi “Türkiye’de hükümetin belediye başkanını görevden alması sonrası öfke” başlığı ile duyurdu. Washington Post’un Diyarbakır’da kararı protesto eden HDP’lilere Türk polisinin sözde şiddet uyguladığı bir görseli kullanması dikkat çekti. Haber ajansı Reuters ise, görevden alınan başkanların terör bağlantılarından ziyade “muhalif” ve “Kürt” oluşu üzerinde durdu. Görevden almalara ilişkin Alman Deutsche Welle ise FETÖ’cü Bülent Mumay imzalı bir analiz yayınladı. Yazıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hedef alındı.

GÜNDEM CHP terörü görmüyor