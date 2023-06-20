Batı Şeria’da sivillere helikopterden roket atışı

Son aylarda Filistinlilere saldırılarını sıklaştıran İşgalci İsrail güçleri, Cenin’e taarruz helikopterleriyle saldırı gerçekleştirdi. İşgalci güç, önceki gün işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Cenin mülteci kampına sistematik saldırılarından birini gerçekleştirdi. Saldırıda 28 Eylül 2000’de başlayan 2. İntifada sonrasında ilk kez “Apache (AH-64)” tipi taarruz helikopteri kullanan işgalci güç, kampta sivillerin olduğu bölgeye helikopterden roket atışı yaptı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, helikopterlerin kampa gerçekleştirdiği bombalı saldırıda biri çocuk beş kişinin şehit olduğu, en az 66 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı. 21 yaşındaki Khaled Azzam Darwish ve 29 yaşındaki Qassam Faisal Abu Sariya’nın yanı sıra 15 yaşında bir çocuk olan Ahmed Youssef Saqr’da şehit oldu. Yaralananlar bir kısmı Cenin Hastanesi’nde, bir kısmının ise Al-Razi ve Ibn Sina Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ancak 5 yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GENİŞ ÇAPLI SALDIRI ÇAĞRISI

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyine havadan ve karadan geniş çaplı operasyon düzenlenmesi çağrısında bulundu. İşgalci İsrail ordu radyosunun haberine göre, Smotrich, “Hava ve kara kuvvetlerinin katılımıyla Batı Şeria’nın kuzeyinde geniş çaplı bir operasyon düzenlemenin vakti gelmiştir” ifadelerini kullandı. Smotrcih’in çağrısı, işgalci gücün Batı Şeria’yı ilhak niyetinin açık edilmesi olarak değerlendirildi. İsrail hükümetinin yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını kolaylaştırıcı bir karar değişikliğine gideceği haberi de bu iddiaları doğrular nitelikte. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’nun (KAN), haberine göre, söz konusu karar, daha fazla yerleşim birimi inşasına izin verecek, böylece inşaat neredeyse siyasi düzeyin onayı olmadan teşvik edilecek ve planlama izninin ilk onayı da aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in yetkisinde olacak.

Türkiye'den İsrail'e kınama

Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin şehrinde gerçekleştirdiği baskında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirterek, baskını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskında aralarında çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatını kaybetmesini ve çok sayıda Filistinlinin yaralanmasını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümetine Filistinli sivilleri hedef alan ve bir şiddet sarmalına yol açabilecek bu kabul edilemez eylemlere derhal son vermesi çağrımızı yineliyoruz" denildi.







