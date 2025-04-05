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Batı Şeria'ya skandal tanımlama

Batı Şeria'ya skandal tanımlama

Dış Haberler
04:005/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Gideon Saar
Gideon Saar

İsrail Dışişleri Bakanı Gideaon Saar, Fransa’da yayın yapan La Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan statü tanımlamasını değiştirdi. BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 22 Kasım 1967 tarihinde aldığı 242 sayılı karara göre Batı Şeria, "İşgal altındaki Filistin toprakları" olarak tanımlanıyor. Gideon Saar ise La Figaro'ya yaptığı açıklamada, "Batı Şeria, işgal altındaki topraklar değil tartışmalı bölgedir" diyerek, bölgenin ilhakının önünü açmaya çalışıyor. Röportajda, söz konusu kararın ön gördüğü Filistin devletinin kurulması adımının da mümkün olmadığını belirten Saar, “Kurulması halinde bu devleti Hamas yönetecek. Bu da İsrail’in güvenliğini tehlikeye atacak. Çünkü Filistinlilerin çoğu İsrail’in yok edilmesi gerektiğini düşünüyor” diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçtiğimiz ocak ayında ortaya attığı Gazze’deki Filistinlilerin başka ülkelere tehcir edilmesinin planının da uygulanabilir olduğunu öne süren Saar, “Hamas savaşın bitmesini istiyorsa silah bırakarak Gazze’den çekilmeli. Ancak öyle görülüyor ki barış istemiyorlar. Trump’ın planı henüz ölmüş değil ama iki şarta dayanıyor: birincisi isteyen Gazzelilerin çıkışına izin vermek, ikincisi onları kabul edecek bir ülke bulmaktır” şeklinde konuştu.


#Batı Şeria
#Gazze
#Filistin

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