Batı Şeria'yı bin bariyerle hapsetti

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze’de başlattığı soykırıma paralel olarak şiddet ve baskıları artırdığı Batı Şeria’da yaşayan 3 milyon Filistinliyi kısıtlamalarla boğuyor. Ramallah merkezli Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, işgalci İsrail güçlerinin Gazze’ye saldırıların başlamasından beri iki yılda Batı Şeria genelinde 916 bariyer ve geçit kapıları kurarak Filistinlilerin hareketlerini kısıtladığını bildirdi. İşgal ordusu, bu süreçte özellikle Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Tubas’ta düzenlediği askeri operasyonlar ve Ramallah, Nablus ve El-Halil’de yaptığı baskınlarla Filistinlilere yönelik şiddeti artırmıştı. İşgalci güç buna ek olarak önceki gün Batı Şeria’da 1300 yeni yasa dışı Yahudi yerleşim konutu kurmayı onaylarken, 1973 konutun onaylanması için de hazırlıklarını sürdürüyor.

20 DAKİKALIK YOL 2 SAATE ÇIKIYOR

İsrail’in Batı Şeria’daki çeşitli kent ve beldelerin girişlerine ve yollara kurduğu demir bariyerler, madeni geçit kapıları ve topraktan duvarlar, Filistinlilerin bölgedeki hareketliliğini büyük oranda kısıtlıyor. İsrail güçlerinin bu bariyer ve geçitlerin açılması için düzenli bir saat aralığı belirlememesi de yola çıkan Filistinliler için büyük bir çile anlamına geliyor. Bazı Filistinliler, geceyi bariyerlerin önünde araçlarında geçirirken bazıları inip kilometrelerce yolu yürüyerek gitmek zorunda kalıyor. Normal şartlarda araçlarla 20 dakika süren yolculukların süresi bu kısıtlamalar nedeniyle 2 saati aşıyor.

EYLÜL AYINDA 18 YENİ BARİYER

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, işgalci İsrail kuvvetleri, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine bariyer ve geçit kapıları kurmaya devam ediyor. Verilere göre işgal güçleri, sadece Eylül ayının ilk yarısında bölgenin çeşitli noktalarına 18 yeni bariyer ve geçit kapısı kurdu. BM tarafından konuya dair yayınlanan açıklamada, İsrail’in yollara kurduğu bu bariyer ve kapıların sadece Filistinlilerin hareketini kısıtlamadığını sağlık ve eğitim gibi hizmetlere ulaşmalarını da engellediğine işaret edildi.

DÖRT ŞEHRE EŞ ZAMANLI BASKIN

İşgalci İsrail ordusu ve koruması altında hareket eden istilacı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere yönelik saldırıları da hız kesmeden sürüyor. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre işgal kuvvetleri ve yerleşimciler, dün eş zamanlı olarak Ramallah, Nablus, Kalkilye ve Beyt Lahim’e baskınlar düzenledi. Ramallah’ın doğusundaki Selvad beldesine giren işgal güçleri, beldede kendisine karşı koyan silahsız gençlere gerçek mermilerle ateş açarak 15 yaşındaki Yaman Samin Hamid adlı bir Filistinliyi daha katletti. İsrail ordusu ve yerleşimcilerin 7 Ekim 2023’ten beri artan saldırı ve baskınlarında Batı Şeria genelinde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 1062’ye çıkarken, yaralı sayısı 10 bini aştı. İşgal güçleri, bu süreçte bin 600’ü çocuk olmak üzere 20 binden fazla Filistinliyi de gözaltına aldı ya da tutukladı.

BİR HAFTADA 3 BİN GASP KONUTUNA ONAY

Öte yandan, Filistinlilere yönelik şiddet ve kısıtlamaları artıran İsrail, istilacı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria’yı gasbetmesinin önünü açmaya devam ediyor. İsrail hükümeti, önceki gün Kudüs’ün güneyindeki yasa dışı Gush Etzion Yahudi yerleşiminde 1300 yasa dışı konut inşasını onaylamıştı. İsrail’de yayın yapan Kanal 12’nin verdiği bilgiye göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail Planlama ve İnşaat Özel Komitesi'nin bir sonraki toplantısında, Batı Şeria'da 1973 yeni yasa dışı konut inşasını daha onaylayacağını belirtti.











