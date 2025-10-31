İsrail ordusunun Gazze'de ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

Biri daha önceki bir saldırıda olmak üzere, Han Yunus kentinde İsrail saldırıları nedeniyle 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze kentindeki Cella Caddesi'nde de İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.