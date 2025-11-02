Belçika'da askeri hava üssünde dron tespit edildi

Yeni Şafak
13:462/11/2025, Pazar
DHA
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiğini bildirdi.
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde tespit edilen 3 dronun öncekilere göre daha büyük olduğunu ve yüksek irtifada uçtuğunu belirtti. Francken, “Bu rutin bir uçuş değildi. Bunların Kleine Brogel’i hedef alan açık bir görev kapsamında hareket ettiği değerlendiriliyor” ifadesini kullandı.


Dronların sinyallerini kesmek için ‘taşınabilir dron sinyal karıştırıcıların’ devreye sokulduğunu fakat bunların etkili olmadığını kaydeden Francken, dron karşıtı sistemlerin acilen geliştirilmesi gerektiğini aktardı.


Belçika Savunma Bakanı Francken, polis helikopteri ve ekiplerinin 1 dronu takip ettiğini ancak birkaç kilometre kuzeye doğru ilerledikten sonra temas kesildiğini bildirerek, Polis ve Askeri İstihbarat Servisi tarafından soruşturmanın sürdüğünü belirtti.



#Belçika
#Savunma Bakanlığı
#dron
