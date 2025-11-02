Belçika'da askeri hava üssünde dron tespit edildi

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde tespit edilen 3 dronun öncekilere göre daha büyük olduğunu ve yüksek irtifada uçtuğunu belirtti. Francken, “Bu rutin bir uçuş değildi. Bunların Kleine Brogel’i hedef alan açık bir görev kapsamında hareket ettiği değerlendiriliyor” ifadesini kullandı.