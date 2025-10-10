Beyaz Saray'da tasarruf dönemi: Personel azaltımı başladı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta, Vought ile hangi federal kurumlarda işten çıkarmaya gidileceğini belirlemek için toplantı yapacağını bildirmişti.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi sonucu yaşanan kapanma nedeniyle birçok federal çalışan izne çıkarılmıştı.

Washington'daki bütçe çıkmazı sürerken Senatoda dün yedinci kez yapılan oylamalarda hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların geçici bütçe tasarıları yeterli oy sayısına ulaşamadı.