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Biden ABD ordusuna emri verdi: İran'ın ateşlediği füzeleri vurun

Biden ABD ordusuna emri verdi: İran'ın ateşlediği füzeleri vurun

21:021/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
AA
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Arşiv - ABD Başkanı Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını takip ediyor.
Arşiv - ABD Başkanı Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını takip ediyor.

İran, işgalci İsrail'e yüzlerce füze ile misilleme saldırısı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla ilgili son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan anlık olarak takip ettiği ve Amerikan ordusuna "İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması talimatı" verdiği bildirildi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre,
ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail ile İran arasında artan gerilimi yakından izliyor.
Açıklamaya göre Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran'ın İsrail'e yönelik son füze saldırılarıyla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ediyor.
Açıklamada,
"Başkan Biden, ABD ordusuna, İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması için talimat verdi."
ifadesine yer verildi.

ABD SAVUNMA BAKANI AUSTIN İSRAİLLİ MEVKİDAŞI GALLANT İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e karşı İran tehdidini değerlendirmek üzere bugün İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin, görüşmede İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran tehdidine karşılık son günlerde ABD'nin kuvvet hazırlığını artırdığını ve bölgede önemli askeri kapasiteyi sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

Açıklamaya göre, ABD'nin İran ve İran destekli gruplardan gelen tehditler karşısında ABD personelini, müttefiklerini ve ortaklarını savunmak için iyi bir konumda olduğunu belirten Austin, Gallant'a herhangi bir aktörün bölgedeki gerginlikleri istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye kararlı olduğunu açıkça belirtti.

İki bakanın, İran'ın İsrail'e doğrudan saldırmasının İran için ağır sonuçları olacağını değerlendirdiği ifade edildi.

Tel Aviv semalarında çok sayıda roket görüntülendi.

#ABD
#İran
#israil
#saldırı
#ulusal güvenlik

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