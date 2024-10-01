Biden ABD ordusuna emri verdi: İran'ın ateşlediği füzeleri vurun

İran, işgalci İsrail'e yüzlerce füze ile misilleme saldırısı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla ilgili son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan anlık olarak takip ettiği ve Amerikan ordusuna "İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması talimatı" verdiği bildirildi.
ABD SAVUNMA BAKANI AUSTIN İSRAİLLİ MEVKİDAŞI GALLANT İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e karşı İran tehdidini değerlendirmek üzere bugün İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yaptı.
Açıklamaya göre, ABD'nin İran ve İran destekli gruplardan gelen tehditler karşısında ABD personelini, müttefiklerini ve ortaklarını savunmak için iyi bir konumda olduğunu belirten Austin, Gallant'a herhangi bir aktörün bölgedeki gerginlikleri istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye kararlı olduğunu açıkça belirtti.
İki bakanın, İran'ın İsrail'e doğrudan saldırmasının İran için ağır sonuçları olacağını değerlendirdiği ifade edildi.