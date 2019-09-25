Bizim sesimiz olun

Hindistan’ın provokatif adımlarıyla bir anda dünyanın gündemine oturan Cemmu Keşmir’i yerinde gözlemledik. Pakistan yönetimi, Türk gazetecileri tartışmalı Keşmir bölgesine götürdü. Sınır hattında Pakistan ile Hindistan askerlerinin arasında sadece 50 metre mesafe var ve eller tetikte. Kanayan yara Cemmu Keşmir’in serencamına, Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir’e (Özgür Keşmir) kaçanların ağzından şahit olduk. Buradaki Tota (Satellite Town) Mülteci Kampı’nda barınanlar, Hint işgali nedeniyle 70 yıldır yaşanan acıları Yeni Şafak’a anlattı.

Şukufe Taşvik ve Mehmet Şakir Saraç

TACİZ-TECAVÜZ TEHDİDİ

Mülteci kampına nasıl geldiğini anlatan 27 yaşındaki Şukufe Taşvik, “Cemmu Keşmir’deyken annem ve ben dikiş-nakış işleri yapıyorduk; orada bir hayatımız vardı. Sonra oradan kaçıp Pakistan’a geldim. Çünkü, Hindistan güçleri bize baskı ve zulüm uyguladılar. İnsanları taciz ve tecavüzle tehdit ediyorlardı” dedi. Şukufe’nin, “Hindistan askerleri bizi taciz ediyorlardı. Özellikle genç olanlara bunu yapıyorlardı. Kadınlar hapse atılıyor ve...” derken sesinin kesildiğini gördük. Taşvik bir süre sonra şöyle

devam etti:

AMCASINI ÖLDÜRDÜLER

Mehmet Şakir Saraç Keşmirli çocuklarla birlikte

“Özellikle gençleri hedef alıp bizden çalmaya çalıştılar. Çünkü gençlerin bir ülkenin gücü olduğunu biliyorlar. Götürülen gençlerin daha sonra ya ölüsü geliyor ya da çocuklarımız bizlere ‘ölü gibi’ teslim ediliyor. Durum çok daha kötüye gidiyor. Amcam Abdülmecit Vert, Hindistan askerlerine karşı geldiği için hapse atıldı ve işkenceler sonucu öldü. Daha gençti; sadece 30 yaşındaydı. Keşmir halkının yanında durduğu için Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Türkiye Keşmir sorununu konuşan tek ülke. Türkiye bizim sesimizi duyurduğu için minnettarız. Biz Keşmirliler olarak Müslümanlardan, özellikle Türklerden öne çıkmalarını, bizim sesimiz olmalarını ve bize yardım etmelerini istiyoruz. Bize dua etsinler.”

REKLAM

Türkiye’ye teşekkürler

40 bin mülteciye ev sahipliği yapan Azad Keşmir’de 370 kadar ailenin barındığı Tota Kampı, Cemmu Keşmir’den kaçmak zorunda kalanların sığındığı noktalardan biri. Doğduğu yeri terk edip buraya gelmek zorunda kalanlardan Raja Arif Han, Keşmirlilerin sesini dünyaya duyurduğu için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettar olduklarını söylüyor.

42 yaşındaki Raja Arif Han, Hindistan mezaliminden kaçan bir diğer mülteci. Han, “Hindistan tarafından uygulanan terörün kurbanıyım ve Cemmu Keşmir’den buraya, Azad Keşmir’e iltica ettim. Hindistan Keşmir’de insanları öldürüyor ve saçmalı mermilerle kör ediyorlar. Toplu tecavüz yöntemini de savaş aracı olarak kullanıyorlar. Gençlerimizi işkence ederek yok ediyorlar. Bunu, BM’de kabul edildiği gibi Keşmirliler kendi kaderini tayin etmek istedikleri için yapıyorlar” dedi. Han, “Hindistan Cemmu Keşmir’deki çoğunluk durumundaki Müslümanları azınlık hale getirmek istiyor. Böylece Keşmirlilerin topraklarını işgal edecek. Ailem hâlâ Cemmu Keşmir’de. Sokağa çıkma yasağı başladığından beri nasıl olduklarını bilmiyorum, onlardan haber alamıyorum. Akrabalarımın ölü ya da diri olup olmadıklarını bile bilmiyorum. Büyük bir felakete yol açıyorlar” diye konuştu. Keşmir felaketinden ötürü kendilerine destek olan Türkiye’ye teşekkür eden Han, şunları söyledi: dikkat “Türkiye dünyadaki en iyi ülkelerden biri. Müslüman ümmeti için Türkiye çok önemli. Size, Türk halkına ve özellikle Tayyip Erdoğan’a minnettarız. O, Keşmirlilere destek olan güçlü bir adam. Sizden, Müslüman dünyasından ve ümmetin lideri Erdoğan’dan rica ediyorum; harekete geçin ve bize yardım edin. Dünyada Müslüman ümmetinin yanında olan 2 ülke var; Pakistan ve Türkiye.”