BM: Dünyada her gün 2 milyar insan güvenli olmayan su tüketiyor

BM suyun güvenli olması için çalışmalar yürütüyor.
Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde her gün 2 milyar insanın güvenli olmayan su tükettiğini bildirdi. BM'nin her damla suyun güvenli olması için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.
BM Cenevre Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
"Her gün 2 milyar insan, temel bir insan ihtiyacı olmasına rağmen güvenli olmayan su tüketiyor." ifadeleri kullanılan paylaşımda, BM'nin her damla suyun güvenli olması için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.
