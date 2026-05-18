BM Genel Sekreter Sözcüsü Haq: Filodaki aktivistler için endişeliyiz

21:2418/05/2026, Pazartesi
AA
BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında Küresel Sumud Filosu'na ilişkin soruları yanıtladı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin Küresel Sumud Filosu'na ilişkin sorularını yanıtladı. Filodaki aktivistlerin zarar görmesini istemediklerini belirten Haq, saldırı için endişeli olduklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu’na saldırısı için filodaki aktivistlerin zarar görmesini istemediklerini ve bunun
“barışçıl”
bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

AA muhabirinin İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısı hakkındaki sorusuna Haq,
“Filodaki tüm insanların zarar görmediğinden emin olmak istiyoruz. Bunun barışçıl bir şekilde ele alınmasını istiyoruz.”
şeklinde cevap verdi.

Haq, BM’nin açık denizlerdeki müdahaleler ve benzeri durumlar hakkında her zaman dile getirdikleri endişelerin bu saldırı için de geçerli olduğunu kaydetti.


⁠İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı saldırısına maruz kalmıştı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs’ta Gazze’ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.




#Birleşmiş Milletler (BM)
#Küresel Sumud Filosu
#BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq
