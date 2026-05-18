Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sumud'a saldırıya tepki: İsrail'in bu korsanlık ve barbarlığını lanetliyorum

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 18.00'de başlayıp 20.00'de sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından yaptığı açıklamasından satır başları şöyle:

Mersin'de gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden 6 kişiye Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da şifalar diliyorum.

İran savaşı yüzünden enflasyon dünyada tırmanışta.

Savaşın artçı sarsıntıları sürüyor, dünyayı tsunami gibi vuran şok dalgasının boyutları tam olarak kestirilemiyor.

Muhalefet İran savaşı sürecinde maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürdü.

Muhalefetin vazifesi kışkırtmak, tahrik etmek buradan nemalanmaya çalışmak değildir.

Hele hele yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak ucuz ve bayat bir siyasettir.

Muhalefet de yerli ve milli bir duruş sergilemek zorundadır.

Muhalefet demek çarpıtmak, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak değildir.

Başka Türkiye yok.

Önce memleket ilkesiyle hareket etmek zorundayız.

Dünyamız globalleşirken sorunlar krizler fırsatlar da küresel bir boyut kazanmakta kelebek etkisi denilen gerçeklikle herkes yüzleşmektedir.

Orta Doğu'daki bir ülke hapşırdığında Latin Amerika ve Asya'daki bir ülke kolayca nezle olabilmektedir.

Yıllarca bizi yok sayan bizi hafife alan bize hasta adam muamelesi yapanlar Türkiye'nin başarıları karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor.

Sadece savunma sanayii, askeri alanda adından söz ettiren değil, Türk dünyasıyla ilişkilerinde tarih yazan bir Türkiye gerçeği var.

21'inci asır Türk ve Türkiye asrı olacaktır sözü elhamdülillah hızla kuvveden fiile çıkıyor.

Dünün önünü göremeyen Türkiye'sinden nasıl buralara geldiysek yarın çok daha iyi yerlere geleceğiz.

Yarının Türkiye'si de bugünün Türkiye'sinden daha güçlü, daha müreffeh olacaktır.

Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık sağlığa, eğitime harcanacak Türkiye'nin kalkınma yolculuğu daha da hızlanacak.

Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükümeti olarak 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da eser ve hizmetlerimizle konuşacağız.

Türkiye'yi yeni başarılarla buluşturma mücadelemizin kesintiye uğramasına ve uğratılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Vatandaşımızdan bize güvenmeye devam etmelerini rica ediyorum.

11 Ekim'de varılan ateşkese rağmen İsrail insanlık ve hukuk dışı politikalarını sürdürüyor.

Her türlü barbarlığı sergiliyor.

İsrail, nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk.

Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda saldırı düzenlendi.

İsrail'in bu korsanlığını ve haydutluğunu en sert şekilde lanetliyorum.



