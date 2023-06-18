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Dünya

Brezilya'da kasırga felaketi: 13 kişi öldü 20 kişi kayıp

Brezilya'nın güneyinde 16 Haziran'dan bu yana etkili olan kasırgada ölü sayısı 13'e, kayıp sayısı ise 20'ye çıktı.

21:54 . 18/06/2023 Pazar
AA
Brezilya'nın güneyinde etkili olan kasırgada ölü sayısı 13'e yükseldi.

Brezilya'nın güneyinde etkili olan kasırgada ölü sayısı 13'e yükseldi.

Rio Grande do Sol Eyalet Valisi Eduardo Leite, açıklamasında, şiddetli kasırganın 40 kasabada etkili olduğunu, sel ve heyelana yol açtığını bildirdi.

Yetkililer, 13 kişinin öldüğünü, 20 kişinin kaybolduğunu ve 3 bin 700 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın talimatıyla bölgeye iki bakanın gönderildiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Sel ve heyelan nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi, otoyol ve caddeler trafiğe kapatıldı.

Enerji hatlarının zarar görmesi nedeniyle bazı kasabalara halen elektrik verilemiyor.

Arjantin ve Uruguay da yıkımlara yol açan kasırga nedeniyle önlemlerini arttırma kararı aldı.



#Brezilya
#heyelan ve sel
#kasırga
2 saat önce
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