Brezilya'da kasırga felaketi: 13 kişi öldü 20 kişi kayıp

Rio Grande do Sol Eyalet Valisi Eduardo Leite, açıklamasında, şiddetli kasırganın 40 kasabada etkili olduğunu, sel ve heyelana yol açtığını bildirdi.

Yetkililer, 13 kişinin öldüğünü, 20 kişinin kaybolduğunu ve 3 bin 700 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Yetkililer, 13 kişinin öldüğünü, 20 kişinin kaybolduğunu ve 3 bin 700 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın talimatıyla bölgeye iki bakanın gönderildiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Sel ve heyelan nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi, otoyol ve caddeler trafiğe kapatıldı.