Buzullar hızla eriyor

ARTIŞ İKİ KATINA ÇIKABİLİR

Bilim insanları, Grönland ve Antarktika’da buzulların erimesinin hızlanması nedeniyle, küresel çapta su seviyesinin tahmin edilenden daha fazla yükselebileceği, bunun da yüz milyonlarca insanı yerinden edebileceği uyarısında bulundu. Su seviyelerinin 2100’e kadar 52 ila 98 santimetre (cm) yükseleceği düşünülüyordu. Uzman görüşlerine dayanarak yapılan yeni araştırma, gerçekte bu seviyenin iki katına çıkabileceğini öngörüyor.

LİBYA BÜYÜKLÜĞÜNDE KAYIP

Araştırmacıların görüşüne göre, eğer gaz emisyonu şimdiki ölçeklerde olursa, dünyadaki su seviyelerinin 2100’e kadar 62 cm ve 238 cm arasında artması oldukça muhtemel. Uzmanlara göre, bu senaryonun gerçekleşmesi Dünya üzerinde devasa boyutlarda etki bırakacak. Dünya’nın 1.79 milyon kilometre karelik bir toprak parçasını, ki bu Libya’nın büyüklüğüne eşit, kaybedebileceği düşünülüyor.