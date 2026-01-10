Çadır Kent'i vurdu 7’si çocuk 14 kişi öldü

İşgalci İsrail ordusu, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle Gazze’deki sivil bölgelere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Önceki gün Gazze’den füze fırlatıldığını iddia eden işgal ordusu, gece saatlerinde başlattığı bombardımanlarda dün sabaha kadar 7’si çocuk 14 Filistinliyi daha katletti. Yerel kaynaklar, saldırılarda onlarca Filistinlinin de yaralandığını aktardı. İşgal ordusu, 7 Ekim 2023’te başlattığı soykırım sürecinde Gazze’deki sivillerin büyük bölümünü zorla göç ettirdiği güneydeki Han Yunus’un kıyı bölgesi El-Mevasi’yi hedef aldı. Çok sayıda çadırın bulunduğu bölgeye insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda, bir çadır da bulunan aynı aileden ikisi çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti. İşgal ordusu, iki yıl boyunca üç kara operasyonu düzenleyerek dümdüz ettiği Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı’nda çadır ve yıkıntılar arasında yaşayan Filistinlileri de hedef aldı. İsrail’e ait bir İHA’nın bölgeye ateş açması sonucu bir genç yaşamını yitirirken 8 kişi de yaralandı. İHA’lar bölgede bulunan Beyt Lahiya’da sivillerin sığındığı bir okula yaylım ateşi açarak üç Filistinlinin yaralanmasına sebep oldu.

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Gazze şehir merkezinin yanı sıra, Han Yunus ve kuzeybatıdaki bölgelere de eş zamanlı havadan ve karadan saldırılar düzenledi. İsrail uçakları, sabah saatlerinde 4 noktaya bombardıman düzenledi. İsrail kuvvetlerine ait zırhlı araçlar da Han Yunus’un doğu bölgelerine gelişi güzel ateş açtı. İsrail ordusunun Han Yunus’ta kalabalık bir çadır kente tahliye uyarısı yayınlaması ise büyük paniğe sebep oldu. Çadır kentteki çok sayıda sivil saldırı ihtimaline karşı çadırlardan çıkarak kaotik bir şekilde kaçıştı. Hamas, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal eden ve sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları "ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini engellemek" için yaptığını açıkladı. Açıklamada, İsrail'in tehlikeli bir tırmanışı tetiklediği ve ateşkes anlaşmasını açık bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı. Açıklamada İsrail saldırılarına işaret edilerek, "Bu, ateşkes sürecini kasıtlı olarak bozmaya, anlaşma kapsamındaki taahhütlerden kaçınmaya ve ikinci aşamaya geçişi engellemeye yönelik bir girişimdir" ifadesi kullanıldı.