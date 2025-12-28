Yeni Şafak
Çadırların yüzde 90’ı sular altında

04:0028/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
Gazze.
İsrail’in 70 binden fazla insanı katledip yerle bir ettiği Gazze’de hayat her geçen gün zorlaşıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinliler, etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına ile boğuşuyor. On binlerce insana ev sahipliği yapan barınma merkezleri çamur deryasına dönmüş durumda. Derme çatma çadırlar sular altında. Gazze’deki yetkililer aralık ayından bu yana etkili olan alçak basınç sistemleri nedeniyle barınma merkezlerine sığınan yerinden edilmiş kişilerin yaklaşık yüzde 90’ının kaldığı alanların su altında kaldığını ifade ediyor. Meteoroloji uzmanı Leys el-Allami, yeni bir yağışlı ve soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.



