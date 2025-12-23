1 Ocak'ta Gazze için Galata'ya

Dört büyük takımın yöneticileri de 1 Ocak'taki yürüyüş için taraftarına çağrı yaptı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, insanlık dramına duyarsız kalmalarının mümkün olmadığına değinerek "Etkinliğe Galatasaraylı taraftarlarımızı da davet ediyorum. Türkiye ve Galatasaray olarak her zaman duruşumuzu aynen devam ettireceğiz" dedi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gazze'de ateşkes sözcüğünün yerine gelmediğinin çok açık şekilde farkında olduklarını belirterek, "Bunu gündemde tutmamız ve mücadeleye devam etmemiz lazım" ifadelerine yer verdi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu insanlık suçunun durdurulması gerekiyor. Herkesin bu tepkiyi çok net vermesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Fenerbahçe Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin bu konuda yapacağı bütün etkinliklerde canlı olarak yanlarında olacağız" diye konuştu. Memur-Sen, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) de Galata'daki yürüyüşe katılacaklarını bildirdi.