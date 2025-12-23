1 Ocak'ta Gazze için Galata'ya

Milli İrade Platformu, Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için yeni yılın ilk sabahında İstanbulluları, Galata Köprüsü’nde düzenlenecek büyük yürüyüşe çağırdı. “Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz” sloganıyla düzenlenecek yürüyüş, yeni yılın ilk mesajı olacak.
Milli İrade Platformu ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un yöneticileri, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme vatandaşları davet etti. Bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) bir araya gelerek oluşturduğu platform tarafından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" ile "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" sloganları kapsamında 1 Ocak'ta saat 08.30'da düzenlenmesi planlanan eylem için ortak çağrıda bulunuldu.
YILIN İLK MESAJI
Platform adına ortak bildiriyi okuyan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, bugün burada 400'e yakın sivil toplum kuruluşuyla "Milli İrade Platformu" ve "İnsanlık İttifakı" olarak tarihe üçüncü kez not düşmek üzere toplandıklarını söyledi. Beşinci, ateşkes sürerken Gazze topraklarında ölümün bir an bile durmadığına işaret ederek şunları kaydetti:
"1 Ocak 2026 sabahı, saat 08.30'da 'Unutmayız' demekle yetinmediğimizi, unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı göstermek için Galata Köprüsü'ne gelin.Gelin ki yeni yılın ilk mesajını tüm dünyaya hep beraber verelim. Sinmediğimizi, susmadığımızı, Filistin'i, unutmadığımızı tüm dünyaya hep beraber gösterelim."
GERÇEK BİR ATEŞKES OLMADI
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gazze'de 70 binin üzerinde masum insanın ve en az 20 bin çocuğun katledildiği bir soykırımdan bahsettiklerini ifade etti. Meselenin siyaset üstü ve insanlık vicdanını ilgilendiren bir mesele olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bunun için de bir insanlık ittifakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var, bu soykırımın arkasındaki İsrail Nazizm'inin yeniden hortlamaması için. Şu anda bir ateşkes dönemindeyiz ama bu ateşkes gerçek bir ateşkes olmadı. Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığı gibi Batı Şeria'daki sivillere yönelik saldırılar da hiçbir zaman olmadığı kadar artmış durumda. Bunu da bütün uluslararası kuruluşlar yerinde tespit ediyorlar" dedi.
Dört büyüklerden taraftara çağrı
- Dört büyük takımın yöneticileri de 1 Ocak'taki yürüyüş için taraftarına çağrı yaptı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, insanlık dramına duyarsız kalmalarının mümkün olmadığına değinerek "Etkinliğe Galatasaraylı taraftarlarımızı da davet ediyorum. Türkiye ve Galatasaray olarak her zaman duruşumuzu aynen devam ettireceğiz" dedi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gazze'de ateşkes sözcüğünün yerine gelmediğinin çok açık şekilde farkında olduklarını belirterek, "Bunu gündemde tutmamız ve mücadeleye devam etmemiz lazım" ifadelerine yer verdi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu insanlık suçunun durdurulması gerekiyor. Herkesin bu tepkiyi çok net vermesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Fenerbahçe Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin bu konuda yapacağı bütün etkinliklerde canlı olarak yanlarında olacağız" diye konuştu. Memur-Sen, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) de Galata'daki yürüyüşe katılacaklarını bildirdi.