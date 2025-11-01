Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Cezayir'de kuraklık nedeniyle yağmur duası yapıldı

Cezayir'de kuraklık nedeniyle yağmur duası yapıldı

21:141/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Cezayir'de yağmur duası
Cezayir'de yağmur duası

Cezayir'in büyük bölümünde yağmurların gecikmesi ve batı şehirlerinde etkili olan kuraklık nedeniyle vatandaşlar camilerde yağmur duası yaparak İstiska (yağmur) namazı kıldı.

Cezayir'de, aylardır özellikle ülkenin batı şehirlerini etkisi altına alan kuraklık nedeniyle camilerde yağmur duası yapıldı.

Çocuklar, gençler ve yaşlılar dahil olmak üzere toplumun her kesiminden insanlar ülke genelindeki camilerde yağmur yağması için İstiska (yağmur) namazı kıldı.

Bazı özel televizyon kanalları camilerdeki yağmur dualarını canlı yayınladı; duaların ardından cemaat hep birlikte yağmur yağması için dua etti.

Bu etkinlik, Cezayir Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığının daha önce yayımladığı genelgede,
“Ülkemizin büyük bölümünde yağmurların gecikmesi nedeniyle, ülke genelinde 20 binden fazla camide yağmur duası yapılacaktır."
ifadesi yer almıştı.

Cezayir'in kuzey kesiminin büyük bir bölümünde, özellikle batı eyaletleri, aylardır kuraklık yaşıyor ve beş yıldan fazla süredir yağış sıkıntısı çekiyor.

Bu durum, yağışa bağlı tarım yapılan bölgelerde ekim ve tohumlamaların gecikmesine neden oldu.

2019'dan beri devam eden kuraklık, yetkilileri daha fazla deniz suyu arıtma projesi başlatmaya ve çeşitli kıyı kentlerinde yeni tesisler inşa etmek için 5 milyar doları aşkın kaynak ayırmaya yöneltti.

Ülkede şu anda 19 faal deniz suyu arıtma tesisi bulunuyor ve hükümet birkaç hafta önce üç yeni projeyi onayladı.

Yetkililer, 2030 yılına kadar günlük 5,6 milyon metreküp tuzdan arındırılmış su üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.



#Cezayir
#Kuraklık
#Dua
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları