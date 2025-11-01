Cezayir'de kuraklık nedeniyle yağmur duası yapıldı

Cezayir'de, aylardır özellikle ülkenin batı şehirlerini etkisi altına alan kuraklık nedeniyle camilerde yağmur duası yapıldı.

Çocuklar, gençler ve yaşlılar dahil olmak üzere toplumun her kesiminden insanlar ülke genelindeki camilerde yağmur yağması için İstiska (yağmur) namazı kıldı.

Bazı özel televizyon kanalları camilerdeki yağmur dualarını canlı yayınladı; duaların ardından cemaat hep birlikte yağmur yağması için dua etti.

Bu etkinlik, Cezayir Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığının daha önce yayımladığı genelgede, “Ülkemizin büyük bölümünde yağmurların gecikmesi nedeniyle, ülke genelinde 20 binden fazla camide yağmur duası yapılacaktır." ifadesi yer almıştı.

Cezayir'in kuzey kesiminin büyük bir bölümünde, özellikle batı eyaletleri, aylardır kuraklık yaşıyor ve beş yıldan fazla süredir yağış sıkıntısı çekiyor.

Bu durum, yağışa bağlı tarım yapılan bölgelerde ekim ve tohumlamaların gecikmesine neden oldu.

2019'dan beri devam eden kuraklık, yetkilileri daha fazla deniz suyu arıtma projesi başlatmaya ve çeşitli kıyı kentlerinde yeni tesisler inşa etmek için 5 milyar doları aşkın kaynak ayırmaya yöneltti.

Ülkede şu anda 19 faal deniz suyu arıtma tesisi bulunuyor ve hükümet birkaç hafta önce üç yeni projeyi onayladı.

Yetkililer, 2030 yılına kadar günlük 5,6 milyon metreküp tuzdan arındırılmış su üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.







