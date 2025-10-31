Tokat'ta hafif ticari araç uçuruma devrildi: İki kişi yaralandı

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu mevkisinde hafif ticari araç uçuruma devrildi. Kazada sürücü H.G. ile araçtaki N.G. yaralandı.
H.G idaresindeki 60 CN 381 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçura devrildi.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
