Tokat'ta hafif ticari araç uçuruma devrildi: İki kişi yaralandı

Tokat'ta hafif ticari araç uçuruma devrildi: İki kişi yaralandı

18:13 31/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
AA
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu mevkisinde hafif ticari araç uçuruma devrildi. Kazada sürücü H.G. ile araçtaki N.G. yaralandı.

Tokat'ta uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

H.G idaresindeki 60 CN 381 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçura devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki N.G. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


