Otomobilin çarptığı kamyonet aydınlatma direğini devirdi: 2 yaralı

Otomobilin çarptığı kamyonet aydınlatma direğini devirdi: 2 yaralı

17:3831/10/2025, Cuma
IHA
KEŞAN'DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA KAMYONET AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DURDU
KEŞAN’DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA KAMYONET AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DURDU

Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Caddesi’nden Anafartalar Caddesi istikametine giden A.O.C. (72) yönetimindeki 22 AEK 347 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden kamyonet, aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği devrilirken, o sırada caddede kimsenin olmaması yaralı sayısının artmasını önledi. Kazada otomobil sürücüsü A.O.C. ile otomobilde yolcu olarak bulunan L.G. (48) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, zabıta, TREDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

#Kaza
#Yaralı
#Ambulans
