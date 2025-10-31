Otomobilin çarptığı kamyonet aydınlatma direğini devirdi: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Caddesi’nden Anafartalar Caddesi istikametine giden A.O.C. (72) yönetimindeki 22 AEK 347 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden kamyonet, aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği devrilirken, o sırada caddede kimsenin olmaması yaralı sayısının artmasını önledi. Kazada otomobil sürücüsü A.O.C. ile otomobilde yolcu olarak bulunan L.G. (48) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, zabıta, TREDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.