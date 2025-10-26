Sağanak İstanbul’u felç etti

İstanbul’da sarı kodlu uyarının ardından gelen kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Vatan Caddesi’nde yol çöktü. Çukuru son anda fark eden araç manevra yapınca ters döndü. Maltepe’de istinat duvarı araçların üzerine devrildi. Alt geçitleri su bastı. Şişli’de toprak kayması yaşandı.
Kuvvetli sağanak İstanbul’u vurdu. Meteoroloji'nin “sarı kodlu” uyarısıyla beklenen yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok noktasında yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, istinat duvarları çöktü. Özellikle ana arterlerde yaşanan sel ve trafik kazaları, yağışın etkisini gözler önüne serdi. Kentin farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 60 kilogram yağış düştü.
FATİH’TE YOL ÇÖKTÜ
Kuvvetli sağanak nedeniyle Fatih’te Vatan Caddesi'nde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde çökme meydana geldi. Çukura düşmemek için manevra yapan taksi sürücüsü A.Y.’nin (62) aracı kontrolden çıkarak ters döndü. Araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Yapılan onarım çalışmalarının ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı.
ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ
Kuvvetli sağanak Maltepe, Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta istinat duvarlarının çökmesine neden oldu. Maltepe Feyzullah Mahallesi’nde bir binanın istinat duvarı açık otoparka çöktü. Enkaz altında bir araç kalırken, iki araç da hasar aldı. Küçükçekmece Merkez Mahallesi’nde bir fabrikanın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yanındaki üç araçta hasar oluştu. Beşiktaş Fulya Mahallesi’nde ise toprak kayması sonucu inşaat halindeki binanın istinat duvarı çöktü.
İSTİKLAL CADDESİ GÖLE DÖNDÜ
Turistik bölgelerde de sağanak etkili oldu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, sular altında kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Kent genelinde bazı bodrum katlarını da su bastı.