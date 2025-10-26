Sağanak İstanbul’u felç etti

Kuvvetli sağanak Maltepe, Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta istinat duvarlarının çökmesine neden oldu. Maltepe Feyzullah Mahallesi’nde bir binanın istinat duvarı açık otoparka çöktü. Enkaz altında bir araç kalırken, iki araç da hasar aldı. Küçükçekmece Merkez Mahallesi’nde bir fabrikanın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yanındaki üç araçta hasar oluştu. Beşiktaş Fulya Mahallesi’nde ise toprak kayması sonucu inşaat halindeki binanın istinat duvarı çöktü.