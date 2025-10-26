Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Sağanak İstanbul’u felç etti

Sağanak İstanbul’u felç etti

04:0026/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Vatan Caddesi'nde çöken yolda bir araç takla attı.
Vatan Caddesi'nde çöken yolda bir araç takla attı.

İstanbul’da sarı kodlu uyarının ardından gelen kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Vatan Caddesi’nde yol çöktü. Çukuru son anda fark eden araç manevra yapınca ters döndü. Maltepe’de istinat duvarı araçların üzerine devrildi. Alt geçitleri su bastı. Şişli’de toprak kayması yaşandı.

Kuvvetli sağanak İstanbul’u vurdu. Meteoroloji'nin “sarı kodlu” uyarısıyla beklenen yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok noktasında yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, istinat duvarları çöktü. Özellikle ana arterlerde yaşanan sel ve trafik kazaları, yağışın etkisini gözler önüne serdi. Kentin farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 60 kilogram yağış düştü.

FATİH’TE YOL ÇÖKTÜ

Kuvvetli sağanak nedeniyle Fatih’te Vatan Caddesi'nde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde çökme meydana geldi. Çukura düşmemek için manevra yapan taksi sürücüsü A.Y.’nin (62) aracı kontrolden çıkarak ters döndü. Araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Yapılan onarım çalışmalarının ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı.

ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Kuvvetli sağanak Maltepe, Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta istinat duvarlarının çökmesine neden oldu. Maltepe Feyzullah Mahallesi’nde bir binanın istinat duvarı açık otoparka çöktü. Enkaz altında bir araç kalırken, iki araç da hasar aldı. Küçükçekmece Merkez Mahallesi’nde bir fabrikanın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yanındaki üç araçta hasar oluştu. Beşiktaş Fulya Mahallesi’nde ise toprak kayması sonucu inşaat halindeki binanın istinat duvarı çöktü.

İSTİKLAL CADDESİ GÖLE DÖNDÜ

Turistik bölgelerde de sağanak etkili oldu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, sular altında kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Kent genelinde bazı bodrum katlarını da su bastı.



#Sağanak yağış
#Yağmur
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Görme Biçimleri