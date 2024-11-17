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Çin Başkanı Şi'den ABD'ye 'birlikte var olma' mesajı

Çin Başkanı Şi'den ABD'ye 'birlikte var olma' mesajı

07:5617/11/2024, Pazar
AA
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Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Joe Biden
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Joe Biden

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Joe Biden ile APEC Zirvesi'nde yaptığı görüşmede, 5 Kasım'daki seçimlerde ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni yönetimiyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanın Joe Biden ile son görüşmesinde, Çin ve ABD'nin, iki büyük ülke olarak birlikte var olmanın yollarını aramayı sürdürmesi gerektiği mesajını verdi.


ABD ve Çin liderleri, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Asya Pasifik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde görüştü.


Çin ve ABD'nin, tüm dünyanın çıkarlarını gözeterek hareket etmesi, çalkantı içindeki dünyaya daha fazla belirginlik ve pozitif enerji katması gerektiğini ifade eden Şi,
"Çin ve ABD'nin, iki büyük ülke olarak geçinmenin yollarını aramayı sürdürmesi, bu gezegende uzun vadeli barış içinde birlikte var olmayı gerçekleştirmesi gerekiyor"
dedi.

Şi, iki ülkenin birbirlerini düşman olarak gördükleri takdirde ilişkilerin çıkmaza gireceği ve kaosa sürükleneceğini ancak birbirlerini dost ve ortak olarak gördükleri takdirdeyse ilişkilerde ciddi ilerleme kaydedeceklerine inandığını söyledi.

'Trump yönetimiyle çalışmaya hazırız'

Çin lideri, 5 Kasım'daki seçimlerde ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yeni yönetimiyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.


Çin'in, ABD ile istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurma amacı değişmediğinin altını çizen Şi, "Çin, yeni ABD hükümetiyle diyaloğu sürdürmeye, işbirliğini genişletmeye, farklılıkları yöneterek Çin-ABD ilişkilerinde yumuşak geçiş sağlamaya hazırdır" ifadesini kullandı.


Şi, ABD'nin ekonomik güvenlik ve teknoloji alanında "yüksek çitli küçük bahçeler kurma" yaklaşımının büyük bir ülkeye yakışan davranış olmadığını savundu.


Çin'in, ABD ile ilişkilerde "karşılıklı saygı", "barış içinde bir arada yaşama" ve "kazan-kazan işbirliği" ilkelerine bağlılığının, Çin ve Amerikan hakları arasındaki geleneksel dostluğu ilerletme hedefinin değişmediğini dile getiren Şi, buna karşın Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını koruma tutumunu sürdüreceklerini kaydetti.



#ABD
#Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)
#Çin
#Joe Biden
#Şi Cinping

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