Dünya Çin çok güçlü bir devlet Malezya Başbakanıdan Uygur açıklaması
ASYA

Çin çok güçlü bir devlet: Malezya Başbakanı'dan Uygur açıklaması

Çin çok güçlü bir devlet: Malezya Başbakanı'dan Uygur açıklaması

Müslüman ülkelerin Uygurlar konusundaki sessiz olduğunu ifade eden Malezya Başbakanı Mahathir, "Çin çok güçlü bir devlet. Onları yüz üstü bırakacak bir şey yapamayız" açıklamasında bulundu. Büyük devletlerin Irak'a girdiğini de sözlerine ekleyen Mahathir, "Saddam Hüseyin meselesinde büyük güçler ülkeye girdi. Fakat Kamboçya'da iki milyon insan katledildi, hiçbir şey yapmadılar" dedi.

Haber Merkezi AA
Uygur Müslümanları.
Uygur Müslümanları.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Müslüman ülkelerin Çin'de baskı ve ayrımcılığa maruz kalan Uygurlara karşı sessiz kalmasının, Çin'in çok güçlü bir devlet olmasından kaynaklandığını söyledi.

  • Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta "Bear News" haber sitesine röportaj veren Başbakan Mahathir, iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların sorunlarına ilişkin neden kötümser beyanlarda bulunduğunun sorulması üzerine Mahathir, "Biz bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bunların hepsi geçici çözüm gibi görünüyor. Eğer ülkemize göçenler olursa onlara biz bakıyoruz. Ama Myanmar'da yaşayanlar için çok az şey yapabiliyoruz" dedi.

Mahathir, dünyanın birçok mesele gibi Arakan sorununa da sessiz kaldığının altını çizerek, "Saddam Hüseyin meselesinde büyük güçler (Irak) ülkeye girdi. Bu işi 3 ayda bitireceklerini sandılar ama çok daha uzun sürdü. Fakat Kamboçya'da iki milyon insan katledildi, hiçbir şey yapmadılar" şeklinde konuştu.

Çin zulmünden kaçan Doğu Türkistanlılar
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ÇİN'in baskılarından kaçarak Türkiyeye gelen yaklaşık 500 Uygur Türkü, Kayseride kendilerine tahsis edilen lojmanlara yerleştirildi.
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Dünya Uygur Kongresi Başkan Yardımcısı ve Doğu Türkistanlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, Zulümden kaçanlar, Tayland'ta yakalandı. Orada tutulan 367 kişi. Yakalanmadan, Türkiyeye ulaşabilen kardeşlerimizden bir kısmı Kayseriye getirildi. Sayı artabilir dedi. Seyit Tümtürk, lojmanlarda kalan Uygurlar'la her zaman ilgilendiklerini ve her türlü gereksinimlerinin karşılandığını, Türkiyede son günlerde Doğu Türkistan ile ilgili çok ciddi bir kamuoyu hassasiyeti oluştuğunu anlattı
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Çin zulmünden kaçan Doğu Türkistanlılar
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Çin zulmünden kaçan Doğu Türkistanlılar
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Çin zulmünden kaçan Doğu Türkistanlılar
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Çin zulmünden kaçan Doğu Türkistanlılar
Çin zulmünden kaçan Doğu Türkistanlılar

CIN ZULMUNDEN KACARAK TURKIYE'YE GELEN UYGUR TURKLERINDEN BIR KISMI, KAYSERI'DE KENDILERINE AYRILAN LOJMANLARDA KALIYORLAR. ZULUMDEN ETKILENEN VE FARKLI BIR ORTAMA GELEN COCUKLAR,YASADIKLARINA BIR ANLAM VEREMIYORLAR. 

'Özerklik yok'

Tayland'ın güneyindeki barış müzakerelerinde Malezya'nın aracı rolüne ilişkin soru üzerine Mahathir şunları dile getirdi:

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed.

"Tayland tarafının suçsuz ve silahlı güçlere katılmamış insanlara karşı yaptıklarını durdurması için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Biz Filipinler'de de yıllarca barış görüşmelerinde bulunduk ve en sonunda başarılı olduk çünkü Duterte yönetimi özerklik vermeyi kabul etti. Fakat Tayland'da aynı durum söz konusu değil. Baştan itibaren söylediler 'özerklik yok' diye. Biz de bu savaşın özerklik veya bağımsızlıkla sonuçlanmayacağını düşünüyoruz. Öyleyse daha güvenli bir yol bulmak, Tayland'ın onlara özgürlük vermeyeceği gerçeğini kabul etmek en iyisi."

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Uygurlu yaşlı adam: Hayvan kadar değerimiz yok
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Uygur Türkleri, Çin toplama kamplarında yaşanan zulmü protesto etmek için toplandılar. Uygur Türklerinden olan bir amca ise yaşanılanları göz yaşları içinde anlattı. “Bizden daha fazla aşağılanmış, horlanmış hayvanlar bile görmedim. Timsahları bile himaye eden teşkilatlar var. Biz insan olarak sahipsiziz.' diyerek göz yaşlarına boğulan Uygurlu yaşlı adam, çevresindeki herkesi de ağlattı.

"Çin çok güçlü bir devlet. Onları yüz üstü bırakacak birşey yapamayız"

Malezya Başbakanı, Müslüman ülkelerin Çin'deki Uygurların yaşadığı sorunlara ilişkin tepkisizliğinin sorulması üzerine, "Çünkü Çin çok güçlü bir devlet. Onları yüz üstü bırakacak bir şey yapamayız. Çin'i kızdırmamak için sert olmayan yolları bulmak en iyisidir" görüşünü paylaştı.

  • Çin'in Malezya için önemli bir ticari ortak olduğunu anımsatan Mahathir, "Kapasitemiz yokken Çin'e karşı kavgacı olmaya teşebbüs etmiyoruz. Bu yüzden başka yolları deniyoruz" dedi.

Mahathir, 2017'de Malezya'da öldürülen Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam suikastında kullanılan kimyasal silahların ülkeye nasıl girdiği sorusuna, "Malezya'ya birçok şey kaçak yolla girip çıkıyor. Bazılarını yakalayıp ele geçiriyoruz, bazılarını da yakalayamıyoruz" dedi.

Malezya'nın gelecekte Pyongyang Büyükelçiliğini açabileceğini belirten Mahathir, "Bizim politikamız her ülkeyle, ideolojisi ne olursa olsun, içinde bir şiddet olmadığı sürece iyi ilişkiler kurmak yönündedir" ifadesini kullandı.

Toplama kampına böyle götürülüyorlar!
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Toplama kampına böyle götürülüyorlar!
Çin yönetimi Doğu Türkistan'da kurduğu toplama kamplarında Uygur Müslümanlarına işkenceye devam ediyor. Ortaya çıkan son görüntülerde elleri ve gözleri bağlanmış Uygur Müslümanlarının Çin polisi nezaretinde gruplar halinde yürütülerek trenlerden indirildiği görülüyor. Uygur Müslümanlarının tutulduğu toplama kamplarında yaklaşık 3 milyon kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

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