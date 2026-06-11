Çin, iletişim teknolojisi test uydusunu fırlattı

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, "İletişim Teknolojisi Demonstrasyon Uydusu-25", Long March 5 roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uydunun, "çok bantlı" ve "yüksek hızlı" uydu iletişimi teknolojilerinin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılacağı belirtildi.