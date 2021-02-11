Çin'de BBC World News'ün yayın yapması yasaklandı

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Bahçelievler'de korkutan patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Bahçelievler Basın Sitesi’ndeki 14 katlı bir binada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz ya da elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilirken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri hayatını kaybeden birinin olmadığı olayda, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.