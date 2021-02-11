Dünya Çinde BBC World Newsün yayın yapması yasaklandı
ASYA

Çin'de BBC World News'ün yayın yapması yasaklandı

Çin'de İngiliz Yayın Kuruluşu (BBC) World News'ün (Dünya Haberleri) yayın yapması yasaklandı. İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, 4 Şubat'ta İngilizce yayın yapan CGTN’nin yayın lisansını iptal etmişti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresinden (NRTA) yapılan açıklamada, BBC World News'ün Çin hakkındaki haberlerinden bazılarının "doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini" ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede BBC World News'ün yayın yapmasının yasaklandığı bildirildi.

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, 4 Şubat'ta İngilizce yayın yapan CGTN’nin yayın lisansını iptal etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin CGTN yayın lisansını iptal etmesini "çifte standart" olarak değerlendirerek, İngiliz hükümetini "hatasını düzeltmeye" çağırmıştı.

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