Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor: Özellikle çocuklar arasında yayılıyor

Kullan-at tipi elektronik sigara puff barlar gittikçe yaygınlaşıyor. İlkokul öğrencilerine kadar düşen bu rengarenk elektronik sigaralar sanıldığı gibi masum değil. Nikotin, kimyasal maddeler ve zararlı toksinler içeren puff barlar, kullanıcıların sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Çocukların beyin gelişiminde olumsuz etkileri olan elektronik sigara tehdidi, bahse konu firmaların herkesin erişimine açık olan internet sitelerinden satışa sunuluyor. Aromalarla çeşitlendirilen ürünlerin likitleri de kolayca elde edilebiliyor. Türkiye'de de üretimi ve satışı yasak olsa da çocuklar kolaylıkla ulaşabiliyor; üstelik flash belleğe benzer görüntüsü sayesinde ailenin ve öğretmenlerin dikkatinden kolayca kaçabiliyor. Ebeveynler, gençler üzerinde de her geçen gün ilginin arttığı gözlemlenen elektronik sigaralara ilişkin yeni ve daha katı önlem alınmasını istiyor.