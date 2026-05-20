Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Çin'de sel faciası: Bilanço ağırlaşıyor, can kayıpları artıyor

Çin'de sel faciası: Bilanço ağırlaşıyor, can kayıpları artıyor

15:4620/05/2026, Çarşamba
G: 20/05/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerini etkisi altına aldı.
Şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerini etkisi altına aldı.

Çin'de etkili olan şiddetli yağış ve seller nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 19 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Çin basınında çıkan haberlere göre, şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerini etkisi altına aldı.

Ülkenin güneyindeki Hunan eyaletinde meydana gelen sellerde 5 kişi öldü, 11 kişi kayboldu.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 19 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Guizhou eyaletinde bazı yollar ve binalar aşırı yağış nedeniyle sular altında kalırken, bölgede 3 bin 700'den fazla kişi tahliye edildi.

Meydana gelen sellerde 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu.

Hubei eyaletinde de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Öte yandan, Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde, 17 Mayıs'ta bir kamyonetin selde nehre sürüklenmesi sonucu 10 kişi öldü.


#Çin
#sel
#şiddetli yağış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe günü ne zaman, yarım gün mü?