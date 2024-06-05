Çin’in Filistin’e desteği önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaretler kapsamında bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nde mevkidaşı Vang Yi ile görüştü. İkili görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan uluslararası ilişkilerin pek çok alanında Türkiye ile Çin'in örtüşen görüşe sahip olduğunu söyledi.

KONFERANS ÇAĞRISI MÜHİMDİ

Çin'in Filistin konusundaki duyarlılığının son derece memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Fidan, Çin'in Filistinlerle dayanışma içinde olmasını ve iki devletli çözümü güçlü bir şekilde desteklemesini takdirle karşıladıklarını ifade etti. Fidan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Filistin'de çözüm için geniş kapsamlı, yetkin ve etkili bir uluslararası barış konferansı için çağrıda bulunmasının son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Fidan, bazı ülkelerin İsrail'in Filistin'e saldırılarını desteklediğine dikkati çekerek, "İsrail'e siyasi destek ve silah sağlıyorlar. Bu ülkeler İsrail'in uyguladığı soykırıma maalesef ortak olmaya devam ediyorlar. Gazze'de ateşkes, Gazzelilere insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması ve iki devletli çözüm için önümüzdeki süreçte de Çin ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KAŞGAR VE URUMÇİ’Yİ GÖRMEKTEN MUTLU OLACAĞIM

Kaşgar ve Urumçi'nin Çin'in kültürel zenginliğine katkıda bulunan iki kadim Türk İslam şehri olduğunu hatırlatan Fidan, şunları kaydetti: "Bu şehirler Çin'le Türk dünyası arasında ve Çin'le İslam dünyası arasında aynı zamanda bir köprü rolü de oynamakta. Tarihi dostluğumuzun ve komşuluğumuzun sembolleridir. Toplumların ve halkların birlikteliği güçlü devletlerin en büyük zenginliğidir. Bu coğrafyaların tarihi ve kültürel zenginliğine tanıklık etmekten büyük memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum."

BAŞKAN YARDIMCISI KABUL ETTİ

Bakan Fidan, Vang Yi ile görüşmesinden önce Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng tarafından kabul edildi. Bakanlığın X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı. Han, Bakan Fidan'ı Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda kabul etti. Görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

Uruguay'ın 1915 kararını kınıyoruz

Türkiye, Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasayı reddetti ve kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yasanın başta 1948 Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun hilafına ve yük hükmünde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını 'soykırım" olarak tanıyan yasayı reddediyor ve kınıyoruz. Yasama organlarının ve siyasilerin tartışmalı tarihi konularda hüküm verme yetkisi yoktur. Uruguay Parlamentosunun ve hükümetinin yerel siyasi hesaplarına tarihi çarpıtarak ulaşmaya çalışması kabul edilemez."







