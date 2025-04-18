Çocukları diri diri yaktılar: Gazze'nin üç bölgesinde kamplar hedefte

Yaklaşık 19 aydır Gazze’de soykırım işlemeye devam eden İsrail ordusu, sivilleri öldürmek için yeni yöntemler uyguluyor. Gazze semalarında uçuş yapan İnsansız Hava Araçları (İHA), özellikle çadırkentler ve diğer sığınma alanlarını gözlemleyerek buradaki sivilleri vuruyor. İsrail İHA'ları, dün de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus’un yanı sıra, kuzeydeki Beyt Lahiya ve Cibaliye’de sivillerin sığındığı üç kampa saldırdı. Saldırılarda, 15'i Han Yunus'ta (9'u çocuk) olmak üzere toplamda 39 sivili ölürken 24'ü de yaralandı.





KÖMÜRLEŞMİŞ CESETLER

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen, sivillerin sığındığı Eyyubi Okulu'na düzenlenen kamikaze İHA saldırısında okuldaki çok sayıda sığınmacı yanarak can verdi.

İsrail ordusunun Cibaliye'deki Eyyubi Okulu'na düzenlediği saldırı sonrası okulda büyük bir yangın çıktı. Yerel kaynaklar bölgedeki Endonezya Hastanesi’ne tamamen kömürleşmiş çoğunluğu çocuk 4 cesedin getirildiğini bildirdi. Saldırıda en az 7 sivilin yanarak can verdiği aktarıldı. Cibaliye’de vurulan bir başka sığınma alanı ise El-Dahiliye Caddesi üzerinde kurulan bir çadırkent oldu. Saldırıda, Asile ailesinden anne-baba ve 5 çocuk olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi. Yine Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da da bir çadırkent daha İHA’larla vuruldu. Sivil Savunma Örgütü’nün verdiği bilgiye göre, saldırıda Muhammed Atal adında bir Filistinli, eşi ve 4 çocuğuyla beraber öldü.





SON SALDIRILARDA 500 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi henüz ikinci ayı dolarken 18 Mart’ta bozarak saldırılarını yeniden başlatan işgalci İsrail ordusu, sığınma alanlarını vurduğu Gazze’de yeni bir göç krizine sebep oldu. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başlaması sonrasında Gazze’de 500 bin Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı. İsrail'in bölgede "ölümlere, yerinden etmeye ve altyapıyı hedef almaya devam ettiği" belirtilen OCHA raporunda, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik soykırım sonrasında ateşkesin sağlandığı 19 Ocak 2025'teki ateşkese kadar yüz binlerce Filistinlinin defalarca yerinden edildiği hatırlatıldı.





GAZZE'NİN YÜZDE 30'U İŞGAL ALTINDA

Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarını Hamas’ın esirleri serbest bırakmaya mecbur kalması için kurulan “Askeri baskı” olarak niteleyen İsrail ordusu, gerçekte sivilleri vururken direniş karşısında kayıp veriyor. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün Gazze’nin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde İsrail ordusuna ait 3 Merkava tipi tankı imha ettiğini bildirdi. İsrail ordusu ise Gazze’nin yüzde 30’unu işgal ederek “İleri güvenlik bölgesi” kurduğunu ilan etti. Ordudan yapılan açıklamada, 18 Mart’tan beri Gazze’de 1200 hedefin havadan vurulduğu ve 100 infaz gerçekleştirildiği bildirildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 7 Ekim’den beri süren saldırılarda toplam ölü sayısı 51 bin 65’e, yaralı sayısı da 116 bin 432’ye ulaştı.



