Dünya Barış Pınarı Harekatı Komutanlardan beni de bölgeye gönderin dilekçesi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Çok sayıda muvazzaf komutan harekat bölgesine gönüllü gitmek için dilekçe verdi

Barış Pınarı Harekatı: Komutanlardan 'beni de bölgeye gönderin' dilekçesi

Türkiye'nin büyük bir kararlılık ve başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Bölgeye intikal eden binlerce asker hedefler doğrultusunda adımlar atarken, harekat alanı dışında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Harekat bölgesinden farklı alanlarda görev yapan muvazzaf komutanların TSK'yı adeta dilekçe yağmuruna tuttuğu ve 'Çatışma bölgesine gitmek için gönüllüyüm. Beni de gönderin' şeklinde başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Yemin törenindeki askerler. Fotoğraf: Arşiv.
Yemin törenindeki askerler. Fotoğraf: Arşiv.

Suriye'nin kuzeyindeki terör bölgesinin temizlenmesi ve bu alanların gerçek sahiplerine teslim edilmesi için başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye'nin uzun zamandır yaptığı askeri yığınak, farklı hedefler için kullanılırken, bölge karadan ve havadan adeta ablukaya alınmış durumda.

Harekata giden askerlerin 'düğüne gidiyoruz', 'vatan için ölmeye hazırız', 'evdekiler bizi beklemesinler' gibi mesajları okuyanları duygulandırırken, cephe gerisinde de bu yönde gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

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Muvazzaf komutanlardan 'bizi de gönderin' dilekçesi

Yenisafak.com'un askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, harekat alanının dışında bulunan yerlerden Ankara'ya çok sayıda dilekçe gönderildi.

Genelkurmay Başkanlığı'na sunulan dilekçelerde 'Barış Pınarı Harekat Alanı'nda gönüllü olarak görevlendirilme' talebi yer aldı.

Bu durum, sadece bölgedeki askerlerin değil, aynı zamanda Türkiye'nin oldukça farklı bölgelerinde görev üstlenen TSK mensuplarının da fedakarlıklarını gözler önüne serdi.

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Terör örgütü PKK silahlarını bırakıp kaçıyor
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde devam ediyor. Dün, Milli Suriye Ordusu tarafından paylaşılan videoda terör örgütü PKK tarafından bırakılıp kaçılan mühimmatlar görüntülendi.


Alınan bilgiye göre TSK'dan söz konusu dilekçelerle ilgili henüz bir adım gelmedi. Bilindiği üzere askeri harekatlar uzun süre boyunca en ince ayrıntısına kadar planlanıyor ve süreç başladıktan sonra çok aksi bir durum olmadıkça eldeki planlar doğrultusunda tüm adımlar atılıyor.

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