Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi provokasyon: New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

Avrupa'da başta Danimarka ve İsveç olmak üzere İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik sistemli menfur saldırılar sürüyor. Fransız dergisi Charlie Hebdo da skandal bir saldırıya imza attı. Daha önce Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (SAV) karikatürize ederek büyük bir edepsizliğe imza atan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldıran, Türkiye'deki asrın felaketini alaycı bir dille ve işgal imalarıyla yayımlayan dergi, bu kez Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar üzerinden İslam'ı hedef aldı.