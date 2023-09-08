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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi provokasyon: New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi binası önünde Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı gerçekleşti. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, Kur’an-ı Kerim'in İngilizce baskısını yere atarak tekmeyle saldırdı. Saldırgan, Türkevi güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılırken, söz konusu provokasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'a düzenleyeceği ziyaret öncesi yapılması dikkat çekti.

23:48 . 8/09/2023 Cuma
AA
Kimliği belirsiz bir kişi Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'i yere atıp tekmeledi.

Kimliği belirsiz bir kişi Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'i yere atıp tekmeledi.

Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, Kur’an-ı Kerim'in İngilizce baskısını yere atarak tekmeyle saldırdı.

AA’nın yetkililerden edindiği bilgilere göre olay yerel saatle 10.46 civarında gerçekleşti.

Türkevi binasının ana girişinin önüne gelen bir kişi elinde tuttuğu kitabı yere atarak tekmelemeye başladı.

Türkevi güvenlik görevlileri, hızla bina dışına çıkarak kimliği belirsiz kişiye müdahale etti, Türkevi binası önünden uzaklaştırdı.

Söz konusu kitabın Kuran'ı-Kerim'in İngilizce baskısı olduğu anlaşıldı.

Olay hakkında New York Polis Departmanı (NYPD) ve Diplomatik Güvenlik Birimi (DSS) yetkililerine ulaşılarak bilgi verildiği kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan cep telefonu ile çekilmiş bir görüntüde, kimliği belirsiz kişinin Türkevi önünde elindeki kitabı yere attığı, daha sonra tekmeleyerek dikkat çekmeye çalıştığı anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için Hindistan'a gitti. 8-9 Eylül tarihlerinde başkent Yeni Delhi'de kritik görüşmeler yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki temaslarının ardından ise 17-21 Eylül'de New York'ta temaslar kuracak.



#New York
#Türkevi
#Kur'an-ı Kerim
#Saldırı
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