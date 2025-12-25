Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Fransız basınına konuştu. 'Avrupa'nın sessizliğinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını' söyleyen İmamoğlu, "Demokrasiyi savunduğunu iddia eden ülkeler sessiz kalmayı tercih etti" diye konuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlamıştı.
3 bin 900 sayfalık iddianamede, tutuklu Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
10 yıllık süreçte kamu zararının ise 160 milyar TL olduğu kaydedilmişti.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, soruşturmada ilk duruşmanın 9 Mart 2026'da Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonlarında yapılmasını kararlaştırmıştı.
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, yargı sürecine ilişkin Fransız basınına konuştu.
İmamoğlu'nun eşinden Avrupa'ya 'sessizlik' tepkisi:
AFP'ye açıklamalarda bulunan Dilek İmamoğlu, 'Avrupa'nın sessizliğinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını' söyledi.