Ekonomi ve enerji kıskacında Merz

Alman hükümeti Başbakan Friedrich Merz (CDU) başkanlığında Federal Meclis Bundestag’da yemin ederek görevine başladı. Enerji maliyetlerinden, her gün etkisini hissettiren Ukrayna savaşına, oto sanayinde yaşanan krizden, sığınmacı ve şiddet dalgasına kadar büyük bir hayal kırıklığının hakim olduğu Almanya’da yeni başbakandan çok şey bekleniyor. Her gün etkisini arttıran global nedenlerden ötürü Amerika–Almanya ilişkilerinde oldukça yoğun bir etkileşim döneminin başlayacağını söyleyebiliriz. Yakın bir gelecekte Amerika ile Almanya arasında bir gerilim sürecinin başlayacağını da ön görebiliriz. Bu gerilimin işaretleri Almanya Alternatif Partisi AfD partisinin anayasa karşıtı bir parti olarak tanımlanması ve Merz’in Ukrayna’ya gelişmiş silahlar vaad etmesi olarak kendini gösteriyor. Amerika AfD’ye açık bir destek verirken, Ukrayna’daki savaşın Almanya’yı tehdit eder bir nitelik kazanabileceği olgusuna kayıtsız kalıyor.





YENİ BAKANLAR GÜVEN VERMİYOR

Tam bu noktada Dışişleri Bakanlığı görevine başlayan Johann Wadephul ismi tartışmalara neden oluyor. Zira Wadephul bu alanda ehliyet sahibi bir siyasi olarak görülmüyor. Aslında sadece Dışişleri Bakanı Wadephul değil kabinedeki birçok isim bu eleştirilerin hedefi oluyor. Belki oylamanın ilk turunda hükümetin güven oyu alamamasının nedeni de bu. Pahalı işgücü ile Rusya orjinli enerji maliyetleri arasına sıkışmış Almanya’da ekonomi ve enerji bakanlığı büyük bir önem kazanıyor. Seçimlerden hezimet ile çıkan eski Başbakan Olaf Scholz hükümette yer almıyor. SPD koalisyonda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil başkanlığında temsil ediliyor. Koalisyon ortakları hem CDU hem de SPD saflarında karşılıklı güvensizliğin ilk tur oylamasına 9 milletvekilinin katılmamasıyla daha şimdiden kendini göstermiş oluyor. Oylamaya katılmayarak hükümetin göreve başlamasını engelleyen vekillerin kimlikleri üzerine tartışmalar hala sürüyor. Çalışma ve Kalkınma Bakanlıkları ile birlikte SPD’li 7 bakan hükümet bünyesinde görev yapıyor. Ayrıca hükümette Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Serap Güler (CDU) de yer alıyor. 7 Temmuz 1980 tarihinde Almanya’nın Marl şehrinde Kars kökenli bir madenci ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Güler, Alman Parlamentosu Savunma Komisyonu üyeliğinde bulunmuş bir isim.





TÜRKİYE İLE YENİ SAYFA

Bugüne kadar geleneksel bir uygulama olarak Almanya Başbakanı Friedrich Merz ilk ziyaretini Fransa’ya yaptı. Fransa’da Macron ile görüşen Merz, Paris’te Amerika ile ilişkiler, Ukrayna Savaşı ve Avrupa Birliği'nin küresel konumunu masaya yatırdı. Bir süre önce Alman Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer Türkiye’yi ziyaret ederek savunma sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu. Daha şimdiden Alman medyasında ‘Türkiye ile yeni dönem’ başlıkları atılıyor. Türkiye’nin AB’ye üye olmaması yönünde klasik bir çizgisi olan koalisyonun büyük ortağı CDU’nun, Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik durağan enerjisini ikili ilişkilerin geliştirilmesine ağırlık vererek geliştireceğini söyleyebiliriz.



