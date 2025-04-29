Merz’in kabinesinde bir Türk bakan

Almanya’da Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) kuracağı koalisyon hükümetinde Hristiyan Demokrat Birlik Parti’nin (CDU) yeni hükümetteki bakanları belli oldu. CDU’dan yapılan açıklamaya göre gelecek dönem başbakan olması beklenen CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, partisinin yönetim kurulunda yeni hükümette görev alacak bakanları, devlet bakanlarını ve müsteşarların isimlerini açıkladı. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'na, CDU/CSU Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Johann David Wadephul'un getirileceği, Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı'nın CDU’nun Türk kökenli milletvekili Serap Güler ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı'nın da CDU/CSU Meclis Grubu Avrupa Politikaları Sözcüsü Gunther Krichbaum olacağı ifade edildi. Serap Güler 7 Temmuz 1980 tarihinde Almanya’nın Marl şehrinde Kars kökenli bir madenci ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2002-2007 yılları arasında Duisburg Üniversitesi'nde iletişim bilimi okudu. Öğrenciliği döneminde Türk öğrenci derneklerinde aktif görev aldı. 2017-2021 yılları arasında Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Çocuk, Aile, Mülteciler ve Entegrasyon Bakanlığı'nda Entegrasyondan Sorumlu Devlet Müsteşarı olarak görev yaptı. 2021'de Alman Hıristiyan Birlik Partisi CDU’dan Alman Federal Meclisine seçildi. Köln'de yaşayan Güler evli ve 2010 yılından beri Alman vatandaşı. Alman Parlamentosu Savunma Komisyonu üyeliğinin yanı sıra CDU Köln İl Başkanı görevini sürdürüyor. Yeni kabinenin 6 Mayıs'ta yemin etmesi planlanıyor.